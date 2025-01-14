我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

新任CEO出手了 星巴克新規：沒消費禁占位借廁所

新聞評論／卓內閣史上最無料 只想等大法官護送

聯合報社論
行政院長卓榮泰就任迄今不到八個月，已兩度向立法院提出覆議。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰就任迄今不到八個月，已兩度向立法院提出覆議。（本報資料照片）

立法院上周否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案。這項結果原在各界預料之中，但行政院偏要碰這個釘子，絆住政局。不僅如此，政委林明昕還進一步提出「未生效法律」可以提「預防性權利救濟」聲請釋憲的怪招，阻擋該法生效。這種玩弄憲政的作法，形同把大法官當成行政院鐵衛隊使喚。卓內閣施政上一無建樹，卻不斷想藉釋憲來翻轉劣勢，堪稱是史上最無料的內閣。

卓榮泰就任迄今不到八個月，已兩度向立法院提出覆議。以他對「財劃法」、「選罷法」、警消年改的不滿，接下來也可能如法炮製提覆議，然後再聲請釋憲。換言之，他可能成為史上聲請最多憲政救濟的閣揆。卓榮泰在施政上缺乏作為，提不出福國利民之計，卻選擇在朝野對抗上扮演急先鋒，難道只是為了遮掩自己的無能？

卓榮泰就任時提出的口號是「行動創新，AI內閣」，8個月過去，外界未見其任何「創新」行動，「AI」亦彷如泡影。他去年9月大肆召開的「經發會顧問會議」，被與會學者批評為「新瓶裝舊酒」，可能淪為「利益團體動員」的場域。4個月過去，會議建言亦未見任何進展或落實。至於號稱「五大信賴產業」的推動，像半導體產業本來民間企業就很強，政府無從插手；至於軍工產業則是政府有很大插手空間，卻未必找到發展效益，風險有待評估。

在整體施政上，卓榮泰除了拍板高鐵南延路線從「左營站」改為「高雄站」，展現出魄力，其他別無驚人之舉。問題是，此一路線變更的最大目的，是為了將高鐵從左營推進高雄市區，卻將使興建經費翻倍增至1200多億元（台幣，下同）或更多。而可議的是，僅左營到高雄段的市區工程就要花掉491億元，並使市內交通進入黑暗期。試問，這樣的決策不過是為了下屆高雄市長選舉考量，能算英明決策嗎？

在推動「憲訴法」覆議之際，卓榮泰還要求經濟部檢討合理水價。據估計，31年未調的水價勢必調高，平均漲幅將達4成以上，這將嚴重推升目前的物價。單就水價的合理化而言，「反映成本」調高售價，自無可非議。然而，政府剛剛連續兩度調高電價，還編列鉅額預算補貼台電虧損，然後又稱今年4月還要再調高電價。如此水電齊漲，不需要考慮對民生物價的衝擊嗎？尤其，能源政策已經百孔千瘡，卓榮泰絲毫不願作根本檢討，還執意關閉仍然健全運作的低成本核電廠。這種鴕鳥作風，放任電價結構一路惡化，能獲民眾苟同嗎？

令人意外的是，卓揆在行政上的無能及缺乏表現，卻試圖在政治上用加倍的執拗來扳平；這除了太不成比例，也很難爭取到民心。試想，一個行政院長就任八個月，提不出讓人驚艷的作為，卻千方百計要鑽憲政孔隙，以為可以從中找到自己的一絲勝算；他這已不只是自欺欺人，更是在浪費全民的時間和期待。一個「假、大、空」的閣揆，卻一心想靠已然半殘的大法官護送過關，這是多麼荏弱又虛偽的作法，最後充其量只能證明自己曾「到此一遊」。然而，一個「史上提最多憲政救濟」的閣揆，除了耽誤人民和國家的發展，會有什麼光榮可言？

我們要提醒卓榮泰：內閣已空轉八個月，他若再繼續執著於政治對抗，將把府和黨都拖進深水，他將成為民進黨的罪人。閣揆要有所表現，重點要敞開心胸、聽取民意，行有益國家、造福百姓之事。這其實不難，只要把心中「唯黨至上」的雜念去除，就有餘裕思考國家和社會民生！

卓榮泰 大法官 AI

上一則

憲訴法爭議 柯建銘：一定聲請暫時處分

下一則

新聞眼／賴清德、柯建銘唱雙簧？ 朝野和解像詐騙

延伸閱讀

憲訴法覆議遭封殺 綠將提釋憲 藍要求依法公告實施

憲訴法覆議遭封殺 綠將提釋憲 藍要求依法公告實施
「憲法訴訟法」政院提覆議 傅崐萁：周五院會積極處理

「憲法訴訟法」政院提覆議 傅崐萁：周五院會積極處理
南投鳥嘴潭人工湖完工 卓榮泰肯定 監委列疏失打臉

南投鳥嘴潭人工湖完工 卓榮泰肯定 監委列疏失打臉
黑白集／高鐵南延轉彎 卓榮泰還韓國瑜公道

黑白集／高鐵南延轉彎 卓榮泰還韓國瑜公道

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

2025-01-12 11:20
台北市警局捷運警察隊一名小隊長去年遭女兒指控多次性侵，其中有348次犯行明確，分別依對未成年者性交、權勢性交等罪嫌起訴；示意圖。(本報資料照片)

警察小隊長涉性侵女兒8年 平均每周一次 遭訴348罪

2025-01-08 01:16

超人氣

更多 >
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳