新聞評論／卓內閣史上最無料 只想等大法官護送

行政院長卓榮泰就任迄今不到八個月，已兩度向立法院提出覆議。（本報資料照片）

立法院上周否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案。這項結果原在各界預料之中，但行政院偏要碰這個釘子，絆住政局。不僅如此，政委林明昕還進一步提出「未生效法律」可以提「預防性權利救濟」聲請釋憲的怪招，阻擋該法生效。這種玩弄憲政的作法，形同把大法官 當成行政院鐵衛隊使喚。卓內閣施政上一無建樹，卻不斷想藉釋憲來翻轉劣勢，堪稱是史上最無料的內閣。

卓榮泰 就任迄今不到八個月，已兩度向立法院提出覆議。以他對「財劃法」、「選罷法」、警消年改的不滿，接下來也可能如法炮製提覆議，然後再聲請釋憲。換言之，他可能成為史上聲請最多憲政救濟的閣揆。卓榮泰在施政上缺乏作為，提不出福國利民之計，卻選擇在朝野對抗上扮演急先鋒，難道只是為了遮掩自己的無能？

卓榮泰就任時提出的口號是「行動創新，AI 內閣」，8個月過去，外界未見其任何「創新」行動，「AI」亦彷如泡影。他去年9月大肆召開的「經發會顧問會議」，被與會學者批評為「新瓶裝舊酒」，可能淪為「利益團體動員」的場域。4個月過去，會議建言亦未見任何進展或落實。至於號稱「五大信賴產業」的推動，像半導體產業本來民間企業就很強，政府無從插手；至於軍工產業則是政府有很大插手空間，卻未必找到發展效益，風險有待評估。

在整體施政上，卓榮泰除了拍板高鐵南延路線從「左營站」改為「高雄站」，展現出魄力，其他別無驚人之舉。問題是，此一路線變更的最大目的，是為了將高鐵從左營推進高雄市區，卻將使興建經費翻倍增至1200多億元（台幣，下同）或更多。而可議的是，僅左營到高雄段的市區工程就要花掉491億元，並使市內交通進入黑暗期。試問，這樣的決策不過是為了下屆高雄市長選舉考量，能算英明決策嗎？

在推動「憲訴法」覆議之際，卓榮泰還要求經濟部檢討合理水價。據估計，31年未調的水價勢必調高，平均漲幅將達4成以上，這將嚴重推升目前的物價。單就水價的合理化而言，「反映成本」調高售價，自無可非議。然而，政府剛剛連續兩度調高電價，還編列鉅額預算補貼台電虧損，然後又稱今年4月還要再調高電價。如此水電齊漲，不需要考慮對民生物價的衝擊嗎？尤其，能源政策已經百孔千瘡，卓榮泰絲毫不願作根本檢討，還執意關閉仍然健全運作的低成本核電廠。這種鴕鳥作風，放任電價結構一路惡化，能獲民眾苟同嗎？

令人意外的是，卓揆在行政上的無能及缺乏表現，卻試圖在政治上用加倍的執拗來扳平；這除了太不成比例，也很難爭取到民心。試想，一個行政院長就任八個月，提不出讓人驚艷的作為，卻千方百計要鑽憲政孔隙，以為可以從中找到自己的一絲勝算；他這已不只是自欺欺人，更是在浪費全民的時間和期待。一個「假、大、空」的閣揆，卻一心想靠已然半殘的大法官護送過關，這是多麼荏弱又虛偽的作法，最後充其量只能證明自己曾「到此一遊」。然而，一個「史上提最多憲政救濟」的閣揆，除了耽誤人民和國家的發展，會有什麼光榮可言？

我們要提醒卓榮泰：內閣已空轉八個月，他若再繼續執著於政治對抗，將把府和黨都拖進深水，他將成為民進黨的罪人。閣揆要有所表現，重點要敞開心胸、聽取民意，行有益國家、造福百姓之事。這其實不難，只要把心中「唯黨至上」的雜念去除，就有餘裕思考國家和社會民生！