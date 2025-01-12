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19藍委挺「釘孤枝」抗議司法不公 凌濤：藍白紛爭已翻頁

記者屈彥辰╱台北12日電
民眾黨11日在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，民眾黨代理主席黃國昌表示，這不是為柯文哲一個人，而是為台灣整個司法；國民黨多位立委到場聲援。(記者余承翰／攝影)
民眾黨11日在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，民眾黨代理主席黃國昌表示，這不是為柯文哲一個人，而是為台灣整個司法；國民黨多位立委到場聲援。(記者余承翰／攝影)

民眾黨昨日舉行「111釘孤枝」活動，抗議司法不公，19名藍委和無黨籍立委高金素梅到場聲援，馬英九基金會執行長蕭旭岑代表前總統馬英九致意，國民黨青年軍和智庫國政基金會副執行長凌濤代表國民黨主席朱立倫與會。凌濤表示，民眾黨團主任陳智菡說明過去為何不支持藍白合，因為要救政黨票，甚至對外致歉，「已經翻頁了，過去的藍白紛爭跟情緒都應該放下」。

民眾黨支持者昨日在低溫之中，於中央紀念堂自由廣場前集結，抗議司法不公。國民黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃、副發言人康晉瑜、鄧凱勛和凌濤都來支持，雲林縣長張麗善為唯一到場的藍營縣市首長。為免活動失焦，藍營未大規模動員，均為個別自主參加。

蕭旭岑說，他代表馬英九對民眾黨致意，在他出來前，馬前總統還特別交代，要向民眾黨前主席柯文哲的家人、夫人致意，也要向民眾黨代理主席黃國昌打氣。他來不是為了柯文哲、民眾黨、國民黨，是為被綠色綁架的司法跟沉淪人權。

張麗善引用德國牧師尼莫勒的詩，「納粹把共產黨人抓走的時候，我沒說話，我又不是共產黨人…最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了」，為了司法不公正，不能保持沉默。

國民黨立委謝龍介用閩南語說，獨裁者把司法當作工具，「今天追殺阿伯（指柯文哲），明天就會追殺我！不要笑，後日就會追殺你！」過去講民主是人民作主，今天變成民進黨作主。司法若不公平，人民就會「當狗爬」。

凌濤表示，來參加遊行的，大家都是力挺司法正義，現在不站出來，下一步可能任何人都會受到綠色獨裁欺壓；知道國民黨支持者還有些情緒。陳智菡也說過去不想支持藍白合，是因為要救政黨票，甚至對外致歉。「已經翻頁了，過去的藍白紛爭跟情緒都應該放下，現在應該站在一起，面對司法爭議。若無藍白在立院合作，財劃法、產業的促進法不會這麼容易通過，這就是最重要的基調。」

關於是否跟民眾黨立委黃珊珊翻頁，凌濤表示，陳智菡把真實狀況對外揭露，可以知道國民黨過去主張一向非常穩健，當時質疑黃珊珊民調，也證明立論正確穩健。現在受到傷害的是白營前主席，相信小草還有白營高層不會再跟綠營有任何牽連，因為小草跟台灣民眾不會認可的。

針對是否藍白合作反罷免，凌濤表示，賴清德政府反民主又獨裁，還想挑起大罷免，有完沒完？在野力量一定團結面對。

民眾黨 國民黨 馬英九

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