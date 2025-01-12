19藍委挺「釘孤枝」抗議司法不公 凌濤：藍白紛爭已翻頁

民眾黨11日在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，民眾黨代理主席黃國昌表示，這不是為柯文哲一個人，而是為台灣整個司法；國民黨多位立委到場聲援。(記者余承翰／攝影)

民眾黨 昨日舉行「111釘孤枝」活動，抗議司法不公，19名藍委和無黨籍立委高金素梅到場聲援，馬英九 基金會執行長蕭旭岑代表前總統馬英九致意，國民黨 青年軍和智庫國政基金會副執行長凌濤代表國民黨主席朱立倫與會。凌濤表示，民眾黨團主任陳智菡說明過去為何不支持藍白合，因為要救政黨票，甚至對外致歉，「已經翻頁了，過去的藍白紛爭跟情緒都應該放下」。

民眾黨支持者昨日在低溫之中，於中央紀念堂自由廣場前集結，抗議司法不公。國民黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃、副發言人康晉瑜、鄧凱勛和凌濤都來支持，雲林縣長張麗善為唯一到場的藍營縣市首長。為免活動失焦，藍營未大規模動員，均為個別自主參加。

蕭旭岑說，他代表馬英九對民眾黨致意，在他出來前，馬前總統還特別交代，要向民眾黨前主席柯文哲的家人、夫人致意，也要向民眾黨代理主席黃國昌打氣。他來不是為了柯文哲、民眾黨、國民黨，是為被綠色綁架的司法跟沉淪人權。

張麗善引用德國牧師尼莫勒的詩，「納粹把共產黨人抓走的時候，我沒說話，我又不是共產黨人…最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了」，為了司法不公正，不能保持沉默。

國民黨立委謝龍介用閩南語說，獨裁者把司法當作工具，「今天追殺阿伯（指柯文哲），明天就會追殺我！不要笑，後日就會追殺你！」過去講民主是人民作主，今天變成民進黨作主。司法若不公平，人民就會「當狗爬」。

凌濤表示，來參加遊行的，大家都是力挺司法正義，現在不站出來，下一步可能任何人都會受到綠色獨裁欺壓；知道國民黨支持者還有些情緒。陳智菡也說過去不想支持藍白合，是因為要救政黨票，甚至對外致歉。「已經翻頁了，過去的藍白紛爭跟情緒都應該放下，現在應該站在一起，面對司法爭議。若無藍白在立院合作，財劃法、產業的促進法不會這麼容易通過，這就是最重要的基調。」

關於是否跟民眾黨立委黃珊珊翻頁，凌濤表示，陳智菡把真實狀況對外揭露，可以知道國民黨過去主張一向非常穩健，當時質疑黃珊珊民調，也證明立論正確穩健。現在受到傷害的是白營前主席，相信小草還有白營高層不會再跟綠營有任何牽連，因為小草跟台灣民眾不會認可的。

針對是否藍白合作反罷免，凌濤表示，賴清德政府反民主又獨裁，還想挑起大罷免，有完沒完？在野力量一定團結面對。