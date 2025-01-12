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高院駁回柯文哲抗告 民眾黨批屈從上意、司法墮落

記者林銘翰／台北12日電
民眾黨前主席柯文哲等4人遭羈押禁見，高院合議庭閱卷後駁回抗告維持原裁定。(本報資料照片)
民眾黨前主席柯文哲等4人遭羈押禁見，高院合議庭閱卷後駁回抗告維持原裁定。(本報資料照片)

台北地方法院日前再開庭，裁准台北市前市長柯文哲等人涉京華城案移審法院後繼續羈押，柯文哲等被起訴人提出抗告，台灣高等法院昨天駁回確定。台灣民眾黨今天表示，過去一連串的司法動作，顯見政治辦案斧鑿斑斑，台灣司法墮落至此，令人難過與痛心，高院認定仍有勾串之虞，莫非執意屈從上意、積極協助檢方辦案。

高等法院昨天深夜以柯文哲等人涉犯重罪，有逃亡及串供證之虞，駁回抗告確定。民眾黨今天透過聲明表示，針對高院昨天深夜公布駁回抗告的裁決，台灣民眾黨深感遺憾與痛心難過。

民眾黨說明，柯文哲及其律師團已經逐一說明，毫無逃亡的動機與可能，而柯文哲更無串證疑慮，高等法官竟然視若無睹，執意配合台北地檢署，仍然企圖在審判程序當中，透過押人取供的侵害人權手段，補強北檢證據薄弱的起訴，著實令人無法接受。

民眾黨說，尤其過去4個多月，一連串的司法動作，政治辦案斧鑿斑斑，罔顧公民社會強烈批判質疑的聲浪，漠視人民要求司法正義的訴求，「台灣司法墮落至此，令人難過與痛心。」

民眾黨批評，全案經過4個月的偵查，搭配操弄輿論的炒作，還有抄家滅黨式的偵辦，就在偵查完結、正式起訴之後，如今硬要持續羈押禁見，不僅剝奪人身自由，更嚴重侵害柯文哲的防禦權與公平審判的要求，民眾黨及關心司法人權的民眾都難以接受。

台灣民眾黨質疑，經過翻天覆地、壓人取供的偵辦，高等法院仍然認為有勾串之虞，莫非明知檢方辦案有問題、證據薄弱，仍然執意屈從上意、積極協助檢方操作。

民眾黨表示，昨天有超過10萬人民站上街頭，展現捍衛司法正義的決心，再加上根據民調結果顯示，超過四成民眾認為檢方證據不夠充分，因為政治辦案的黑手，高等法院做出與社會高度脫節的判決，也讓全民看見「綠色威權、司法不公」的壓迫。

民眾黨也說，正告賴清德總統，停止將司法作為個人攻擊政治對手的工具，還給台灣社會基本的公平正義；也請賴總統停止迫害打壓在野監督力量，不要再繼續殘害台灣民主，「台灣民眾黨要提醒賴總統，千萬不要忽視人民捍衛司法正義、追求社會公義的決心與勇氣。」

民眾黨強調，全力支持柯文哲捍衛清白，陪伴所有支持者繼續勇敢前進，民眾黨將全力作為人民的後盾，捍衛司法、守護台灣的決心永不退縮。

民眾黨 柯文哲 高院

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