創黨元老林正杰 斥民主政治被民進黨破壞殆盡

民眾黨找來民進黨創黨元老林正杰站台，林正杰表示，自己50年來追求民主政治，批「民主政治被民進黨破壞殆盡」。（記者張曼蘋／攝影）

民眾黨 昨集結支持者抗議綠色威權，前主席柯文哲 妻子陳佩琪控訴，裁決書中說柯文哲一副君臨天下、俾倪一切法律，凌駕法律之上，「請問到底在拘提他過程中，沒有給他傳票就強制拘提到法院，到底是誰違法？」民進黨 創黨元老許國泰、林正杰也站台，批「民主政治被民進黨破壞殆盡」。

林正杰說，自己50年來追求民主政治，民進黨跟南韓總統尹錫悅差不多，「我們到地檢署放一把火，不能讓民進黨欺負到這種地步，繼續下去台灣會倒」。許國泰說，共產黨抓貪汙都要找到現金，台灣扣押柯文哲四個月找不到金流，是柯文哲厲害還是檢察官笨、還是柯根本沒有貪汙？憑什麼押人？

陳佩琪指出，檢調搜索當天，「到我家來翻箱倒櫃，像蝗蟲過境，我知道要找金流，讓你們押了四個月，最後結論是『某時地』，搜走我們家五個人包括我媽媽及我過世父親遺留下能懷念他的存摺，全部被搜走，我知道他是要搜我們家是不是有大量的不明來源現金，請問有搜到嗎？」

陳佩琪強調，起訴書那麼多頁，都是從他們家搜出來的東西，去找證據去編故事，搜索主席的手機，一個莫須有的罪名就來搜索，「為什麼沒有證據可以來搜索我們家？」

柯文哲的妹妹柯美蘭說，柯文哲第一次交保後出來跑到新竹醫院，「我看到他淚流滿面，面對父親，不斷地問醫師我爸爸的情況，他感謝醫師的幫忙，因為他在裡面沒有辦法替爸爸做任何一件事」。

柯美蘭說，竟然還有媒體認為柯文哲看爸爸是準備要逃亡，她的哥哥7000萬台幣（約211.4萬美元）的交保金額、帶著電子腳鐐，願意辭去黨主席職位來看爸爸，「竟然有人認為他要逃跑，請問他要逃去哪裡」。