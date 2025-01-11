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憲訴法覆議遭封殺 綠將提釋憲 藍要求依法公告實施

記者唐筱恬、周佑政、李人岳、張曼蘋、屈彥辰／台北11日電
立院藍白陣營10日以人數優勢否決政院所提憲法訴訟法覆議案，國民黨與民進黨立委各自拿標語表達訴求。（記者潘俊宏／攝影）
立院藍白陣營10日以人數優勢否決政院所提憲法訴訟法覆議案，國民黨與民進黨立委各自拿標語表達訴求。（記者潘俊宏／攝影）

行政院長卓榮泰主張「憲法訴訟法」窒礙難行，移請立法院覆議，不過藍白昨在立院表決大戰聯手封殺。覆議案遭否決，卓榮泰在臉書表示「封殺覆議，封殺不了民意，我會再接再厲。」藍委呼籲，下一步就是總統依法公告實施。民進黨立院黨團宣布即刻啟動救濟程序，包括暫時處分、聲請釋憲。釋憲戰將開打，加劇朝野對立。

來源：聯合新聞網

立法院昨天記名表決覆議案，全院113位立委投票，藍白票票入匭，共有62票反對覆議案、51票贊成，正副院長韓國瑜、江啟臣都投下反對票，覆議案確定不通過，國民黨立委在議場內高喊「否決覆議、守護憲法」，而多數民進黨立委已離席，僅剩民進黨團幹事長吳思瑤等四人舉牌「反對」，並與藍營嗆聲。

對於覆議案遭否決，行政院發言人李慧芝表示，遺憾立法院最後仍未邀請行政院長卓榮泰說明覆議案就作出表決，政院也對國家如此憲政發展感到無比惋惜。行政院將在正式接獲立法院覆議結果通知後，將徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為，以維護憲政體制的正常運作。

李慧芝指出，卓榮泰關切人民的權利，是否因為憲法法庭被無限期癱瘓而無法得到伸張。卓榮泰在相關的討論會議中不只一次對此表達擔憂，尤其憲法法庭99%的聲請釋憲案件都來自一般國民，國家應該要盡各種努力讓人民能夠獲得救濟，而不是想方設法阻礙人民的權益、救濟之路。

總統府發言人郭雅慧表示，對於覆議案結果，行政院將審慎評估後續作為，民進黨立法院黨團表達將提出釋憲案以及暫時處分，總統府皆予以尊重。賴清德總統也會在收到咨文後，在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段，守護民主自由憲政體制。

憲訴法修正後，憲法法庭大法官開會人數不得低於十人、違憲宣告人數不得低於九人。行政院認為有窒礙難行之處，移請立法院覆議。

對於政院將評估下一步？國民黨團首席副書記長王鴻薇呼籲，政院覆議案失敗後，下一步就是應該依法公告實施；根據憲訴法修正條文，總統應於兩個月內補提名大法官，只要補足兩人，憲法法庭絕對可以運作，絕無窒礙難行之處。

對於政院遺憾立院未邀請卓榮泰報告，民眾黨立委張啓楷表示，依立法院職權行使法，是「得」邀請行政院長來做相關報告。行政院提出憲法訴訟法覆議案，只是一直在「頭痛醫腳」，又再試圖把大法官搞成民進黨禁臠、打手。

卓榮泰 民進黨 大法官

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