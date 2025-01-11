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防綠再提覆議突襲 財劃、選罷法藍待憲訴法上路才送出

記者蔡晉宇、唐筱恬、屈彥辰／台北11日電

行政院對憲法訴訟法提出覆議，昨遭藍白聯手否決。民進黨團將針對憲訴法提暫時處分、聲請釋憲；藍營認為，憲訴法經總統公布生效後才能釋憲，將在憲訴法上路後，才會把財劃法、選罷法、警察人員人事條例等公文送出立院，防止春節期間遭政院再提覆議突襲，讓朝野過個好年。

憲訴法覆議闖關失敗，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，後續將啟動的救濟程序，包括暫時處分、釋憲文件都已準備好，隨時可以送出。

據了解，民進黨提出暫時處分、釋憲的理由，將主打憲訴法第43條，關於暫時處分規定並未修正，與其他條文產生矛盾，故有機會可以突破，但法界看法不一，仍有待現在的八位大法官，依照專業做最終判斷。

國民黨團針對後續憲政攻防沙盤推演，認為總統府、行政院、民進黨團一定要在憲訴法經公布並生效後，才可以提出釋憲。

此外，立法院三讀通過的選罷法、財劃法修法，國民黨團考量賴政府可能的反制手段，函請立法院長韓國瑜暫緩咨請總統公布；而警察人員人事條例修正條文，也尚未送出立法院。

據悉，警察人員人事條例立院議事人員已初步校稿完畢，公文已在韓國瑜桌上。不過由於行政院已經表明，將針對警察人員人事條例提出憲法救濟，提出覆議是可能的選項，而若行政院在收到立法院函文後，即可能在下周四的院會中就發動覆議。

若政院下周四提覆議，依法立法院應於送達15日內作成決議，立院須在1月30日（大年初二）前做成決議；而若政院23日提覆議，立院則須在2月6日前作決議，朝野立委恐需在春節期間處理覆議案。

立院將在21日休會，國民黨團盤算，將選罷法、財劃法、警察人員人事條例等晚點送出立法院，防止政院提出覆議，在春節時突襲朝野立委。

民進黨 國民黨 韓國瑜

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