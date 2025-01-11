吳乃仁宴5檢照曝光 議員打臉「設局說」 高檢分案調查

新黨北市議員侯漢廷10日曝光民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官用餐畫面。（取材自臉書）

民進黨 大老吳乃仁去年底在日料店密會北檢五名檢察官，北檢展開行政調查，繼約談餐會主揪者徐名駒，昨再約談其他赴宴檢察官；台灣高檢署也成立調查小組，由主任檢察官賴哲雄簽分「調字案」調查。

本報系聯合報報導，北檢昨約談部分赴宴檢察官，調查餐會費用是否由「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊埋單，部分被約談的檢察官坦承沒出錢，但供稱不清楚誰請客，事前也未被告知吳乃仁會到，認為遭設局。

據了解，徐名駒與檢察官凃永欽、陳鴻濤交情不錯，三人常在休息時間前往北檢附近植物園 散步，有時也會到小南門旁的露易莎咖啡喝飲料，號稱「散步三人組」。至於另兩名檢察官平日鮮少與徐名駒互動，徐名駒為何以「歲末年終聚會」主揪這場日料豪奢宴，是想替業者牽線？還是別有私心？是北檢與高檢要釐清的重點。

有檢察官指出，徐名駒在檢察界風評不佳，即使這場餐會沒吳乃仁與業者，這四名檢察官也應能判斷要拒絕徐名駒邀約。

針對部分檢察官聲稱餐會提早離去，新黨北市議員侯漢廷昨揭露照片，踢爆檢察官都用餐到最後，眾人離開僅隔不到3分鐘，質疑洗白帶風向；他並點名曾幫吳乃人清白做過背書的賴清德 總統、法務部長鄭銘謙、民進黨新潮流立委，對於積欠國家1.7億台幣（約514萬美元）、新潮流大老吳乃仁的行徑，趴趴走與檢察官吃喝玩樂，有什麼看法？並直指「檢察官跟背信犯吃飯用餐，台灣的司法公信力已蕩然無存。」

據台北中國時報報導，侯漢廷10日揭露，部分檢察官自清晚間9時前就離開，但他掌握到的卻是雙方離開時間相差無幾，且事後也無登錄政風系統，「連時間點都要說謊，令人懷疑真是自清強調的設局？還是早就約好？」

至於吳乃仁與檢察官談了什麼，侯漢廷直言「我不是北檢，如果我是北檢，我會比照柯文哲的標準，先把這些人都羈押起來，再查金流」，看看有無不法企圖，也扣他們的手機，看會不會有寫有神秘數字的USB。

另外，針對吳乃仁違法抽加熱菸，他也向北市衛生局檢舉。