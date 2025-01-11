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民眾黨號召民眾上街上街妨害司法？ 綠營要司法院報告

記者張曼蘋、屈彥辰／台北11日電
民眾黨10日舉行記者會號召群眾11日上街「釘孤枝」，抗議「綠色威權」。（記者曾吉松／攝影）
民眾黨10日舉行記者會號召群眾11日上街「釘孤枝」，抗議「綠色威權」。（記者曾吉松／攝影）

民眾黨今號召民眾上街抗議「綠色威權」，立法院司法法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱昨卻要求司法院等，下周一報告「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」國民黨立委翁曉玲表示，司法院昨天提出報告指出，號召民眾上街，應受憲法集會保障，等同打臉鍾佳濱。

司委會昨臨時變更下周一議程，要求司法院、法務部就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告，在野黨認為鍾佳濱劍指民眾黨意圖鮮明。

民眾黨團總召黃國昌表示，要討論是否涉及妨害司法公正沒有問題，但民進黨是否忘了他們自家人才是這當中的「翹楚」。他舉例，法務部前部長邱太三替逃漏稅的張煥禎出面，要求檢察長彭坤業關說基層檢察官接受認罪協商，之後繼續擔任陸委會主委的醜事，民進黨還記得？

黃國昌說，民進黨團總召柯建銘直接向法務部前部長曾勇夫關說，施壓檢察官不得對涉己的弊案上訴，「民進黨是忘了還是還怕想起來？」如今卻想用「一一一釘孤枝」的公民活動，進行拙劣政治操作，讓前總統蔡英文把街頭還給人民的莊嚴宣示，再次淪為笑柄。

翁曉玲表示，司法院昨晚傳來的報告書內容寫說「『號召民眾上街對抗司法審判』， 所有違反集會遊行法等相關法律之情形外 ，應受憲法集會自由權之保障。……， 若僅係『號召民眾上街對抗司法裁判』， 未進而對待特定司法人員等 具體對象為犯罪或關說等行為之情形，似與各該草案所定各罪之構成要件均有未合。」

翁曉玲說，抗議司法不公的民眾，不會有構成「妨害司法公正罪」情形。鍾佳濱自以為聰明， 原想用這種方式威脅小草和更多民眾不去參加活動，實在愚蠢，沒想到反被司法院打臉。

國民黨立委吳宗憲表示，立委的天職是監督，但鍾佳濱就是在護航行政跟司法機關。這跟現行犯有什麼關係？不懂法律的法盲就是鍾佳濱，連現行犯都搞不清楚，根本是弱智的批評，「法盲鍾佳濱，有夠沒水準」。

民進黨 民眾黨 黃國昌

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