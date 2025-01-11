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黑白集／梁文傑曾與詐欺犯宴飲 新潮流紀律嚴明成傳說

黑白集
新系大老吳乃仁欠台糖1.7億台幣未還，人在江湖，卻餘威不減。（本報資料照片）
新系大老吳乃仁欠台糖1.7億台幣未還，人在江湖，卻餘威不減。（本報資料照片）

藍委徐巧芯爆料，陸委會副主委梁文傑在北市議員任內，曾與詐欺犯林秉文宴飲歡唱。梁文傑稱，他當時並不認識對方，其妻林楚茵則怒罵徐巧芯是「綠茶婊」。未料，這段爆料更引來林秉文隔空開嗆，什麼狂妄的話都說出口了。

梁文傑是「新潮流系」重點栽培人馬，新系過去以「紀律嚴明」著稱，但現在看來紀律已經鬆弛。無獨有偶，近日與5檢察官宴飲遭到非議的，也是新系大老吳乃仁。吳乃仁六年前不滿鄭文燦簽字擁護卓榮泰當主席，一怒之下，宣布「退流退黨」。他仍欠台糖1.7億台幣（約514萬美元）未還，人在江湖，卻餘威不減，5名檢察官也敬陪到底，不敢離席。

最諷刺的是，鄭文燦過去被民進黨稱為「大阿哥」，也是新系同門師兄，轉眼已變成遭求刑12年的貪瀆犯。政界的評論是，賴清德終於除掉了他背後最大的一根芒刺。但鄭文燦已難以辯白，他除了出入八八會館，收賄過程全遭錄音錄影，如今百口莫辯。

人們不禁好奇：新潮流曾經的嚴明紀律，哪裡去了？是隨著長期執政而渙散？還是這群人早已忘記自己曾經的信念和誓言？新貴接受黑道大亨招待而怡然自得，大老賤賣國土受刑仍威風凜凜，首長有了權力便拿來兜售。這樣的新潮流，難道不是自甘下流？

權力使人腐敗，那些崇拜權力的人，也該醒醒了！

鄭文燦 賴清德 民進黨

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