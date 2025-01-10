憲訴法覆議案攻防 政院拋預防性權利救濟 藍委：不適用

行政院長卓榮泰（中）9日親上火線，說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）等陪同出席。（記者邱德祥／攝影）

立法院今天預計表決憲法訴訟法覆議案，由於在野黨擁席次優勢，覆議案否決機率高。行政院昨天說，就算覆議遭否決，法案正式生效前還有13天可以沙盤推演，釋憲或預防性權利救濟都會考慮。

行政院提「憲法訴訟法」覆議案，可能因國會席次劣勢吞敗，政務委員林明昕指出，仍期待在野支持覆議，若結果不如預期，不排除採釋憲，或提出司法實務上常使用的預防性權利救濟，都有討論空間，「必要時不放棄任何救濟手段」。

立法院去年底三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，將大法官 總額固定為15人，參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人。

行政院2日以新修正的「憲法訴訟法」破壞憲政體制、癱瘓憲法法庭，更衝擊人民的憲法救濟管道，提出覆議案移請立法院決議，立法院今天預計表決憲法訴訟法覆議案，但國民黨 團表態不邀行政院長卓榮泰 說明覆議案。

卓榮泰昨為此舉行記者會說明三大覆議理由，包含規範大法官十人才能開會、九人才能違憲宣告，但當前僅八位大法官，憲法法庭無法開會，等同癱瘓司法院，希望立法院針對重大爭議的法律案、窒礙難行的法律案，能再次審慎討論，立院不安排政院報告，絕非遺憾可以形容。

被問到是否對覆議悲觀，未來是否可能聲請釋憲？林明昕昨說明，覆議是憲法給予的政治手段，聲請釋憲是憲法給予的法律手段，覆議後不見得要釋憲，或沒提覆議就聲請釋憲，兩者沒有一定關聯。

林明昕指出，覆議若遭否決，法律不會即刻生效，還要經行政院長副署、總統十天內公布，公布後也要第三天才會生效，仍有時間可以沙盤推演，公布未生效的期間，等同法律尚未生效，這段期間是否聲請釋憲都可以考慮。

林明昕指出，司法案件中有一種「預防性權利救濟」，指的是目前還未實際受到侵害，但未來一定會有，且一來的話就來不及，這叫做將來給付之訴，這是司法常態，儘管憲法訴訟實務還未有過，但不表示不能做，都在考量範圍，至於大法官如何處理就尊重，「必要時不會放棄（任何救濟），但無法說現在一定會有，或是如何進行」。

台北中國時報報導，林明昕的談話透露出行政院的攻防策略，國民黨立委翁曉玲痛批，行政院是強塞歪理，預防性權利救濟從未出現在憲法訴訟中，這是完全顛覆過去大法官釋憲的作法，執政黨應該等法律生效後，聲請釋憲才是正軌，用任何歪理都是在破壞憲法的安定性。