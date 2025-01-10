吳乃仁奢宴5檢作陪、誰埋單？黃國昌促北檢嚴查、說清楚

民眾黨立法院黨團總召黃國昌（圖）指控，民進黨前派系大老吳乃仁數度與政商權貴在高檔餐廳聚會，到底是由誰埋單，請北檢說清楚講。（本報資料照片）

民眾黨 立法院黨團總召黃國昌 前天指控，民進黨 前派系大老吳乃仁數度與政商權貴聚會，現身高檔餐廳，席間竟有檢察官徐名駒等人。針對台北地檢署下令行政調查，黃國昌昨天表示，包廂低消6萬元台幣（約1800美元）、套餐7000元台幣以上，到底是由誰埋單，請北檢說清楚講明白。

對於法務部長鄭銘謙昨天受訪時表示，「一切按照倫理規範，同時尊重行政調查」，黃國昌則說，可能知道是吳乃仁，鄭銘謙也得罪不起，所以講話軟趴趴，法務部長應該嚴查嚴辦，只要違反檢察官倫理守則，一律移送評鑑彈劾，並且保證永不錄用。

事後更傳出該場餐敘有高達五名檢察官在場，除了徐名駒外皆聲稱事前不知道吳乃仁在場，黃國昌表示，米其林餐廳吃完才發現吳乃仁同桌，「講這種話，不會笑掉人家大牙嗎」，只能說北檢很厲害，特定檢察官結交綠營權貴，打造特定媒體、檢調單位跟綠營權貴的共生關係。

黃國昌直言，看到媒體如此猖狂，檢調當然有樣學樣，大家都開始學習向上經營，不僅有吳乃仁，還有人力仲介公司董事長作東，這場餐宴花了多少錢、誰埋單說清楚講明白。

民進黨立委鍾佳濱緩頰表示，對於任何關係，不能用連連看的方式影響檢方偵辦。

據了解，豪奢宴當天恰巧是北檢偵結京華城案，北檢上午以貪汙、公益侵占等罪起訴民眾黨主席柯文哲、求刑28年半。同晚，徐名駒卻帶著四名資深檢察官與吳乃仁享用米其林大餐。

台灣高檢署與北檢展開行政調查，北檢昨已指派黑金主任約談徐。有與會的檢察官指，吳乃仁餐敘席間談健身、分享退休生活，沒談到案件，現在坦然面對調查。

吳乃仁因賤賣台糖土地因此被判刑，但相關損失卻未償還，法院也不敢執行；台糖表示，現已依照強制執行法，重新聲請調查吳乃仁等四人財產狀況，以利追討。

台北中國時報報導，國民黨立委王鴻薇批評台糖護產不力，且吳還有政治影響力，出入高檔餐廳，恐怕已經脫產脫得差不多了，吳乃仁還把台苯搞成是吳家的家族企業，甚至還持續虧損，顯然就是民進黨在縱放。

她批評，包含吳乃仁，乃至棄保潛逃的林秉文還能公然發臉書，台灣已變成洗錢、侵占國家財產等犯罪者的天堂了？竟然還逍遙法外，過著比一般人更好的生活，持續發揮政商影響力。