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冷眼集／柯建銘對綠秀最強總召 韓國瑜向藍釋我能對付

記者 周佑政
民進黨團總召柯建銘對綠營內部秀肌肉。（本報資料照片）
民進黨團總召柯建銘對綠營內部秀肌肉。（本報資料照片）

民進黨立院黨團總召柯建銘主張「罷韓」、改選國會議長，立法院長韓國瑜昨反酸柯「院長未遂、院長殺手」。柯建銘劍指韓國瑜，表面上是藍綠政治攻防，但柯的大動作也意在對綠營內部秀肌肉，凸顯他才是「最強總召」。

韓國瑜昨針對憲訴法覆議案召集朝野協商，會前柯建銘再嗆聲，強調罷韓與改選立法院長是民進黨最基本的原則跟立場；韓國瑜則在協商時稱柯建銘是「院長殺手」，柯再回敬「我是院長未遂沒有錯，但我也是臨危總召」。柯、韓這對「老兄弟」過招字字珠璣，背後充滿刀光劍影。

賴清德總統面對朝小野大的政局，國會是最重要的政治攻防場域。柯建銘前陣子受膝傷所苦，缺席不少立院會議，但據了解，柯建銘傷勢已逐漸好轉；前陣子「重返」最熟悉的國會戰場後，拋出改選立法院長以及「雙罷」，對於罷免議題，但民進黨隨即與他「切割」，強調未具體討論罷免、尊重人民自主。

老謀深算的柯建銘當然清楚賴總統與綠營對罷免的態度，卻選擇與黨內「不同調」，不斷強調罷韓、改選院長，除了要凸顯在野黨透過國會多數通過各式法案、韓國瑜處理議事「不中立」，藉此凝聚綠營內部與支持者；更重要的是，柯透過砲打韓國瑜，也意在鞏固自身在綠營的地位，暗示黨內切勿挑戰他的最強總召的權威性。

面對「老朋友」柯建銘接二連三的攻擊，韓國瑜昨表示，希望柯建銘「一言九鼎」而非「九言一鼎」，韓還大酸柯建銘「院長未遂」，韓國瑜金句連發，其實也在對藍營內部釋放 「我是一個能對付老柯的院長」的訊息。

當前朝野對立無解，賴總統希望與韓國瑜喝「和解咖啡」，然而柯建銘依舊強調要罷韓，反讓政局更加動盪。柯建銘昨自稱「臨危總召」，或許背後深意是指他「臨危不亂」；不過柯最近的發言，卻是讓立院愈來愈亂、朝野僵局更雪上加霜，長此以往對執政黨是好是壞，柯建銘與賴總統都該深思。

柯建銘 韓國瑜 罷免

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