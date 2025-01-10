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柯文哲失智？陳佩琪嘆已有前兆 醫師分析1點：應該不是

記者李青縈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）再被羈押禁見，妻子陳佩琪（右）接連發文聲援丈夫。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲（左）再被羈押禁見，妻子陳佩琪（右）接連發文聲援丈夫。（本報資料照片）

台灣民眾黨前主席柯文哲日前羈押禁見，妻子陳佩琪說，柯思緒不流暢，對比過去演講要幕僚舉牌才會打住，現在就像個失智前兆的老人。振興醫院精神醫學部主任毛衛中表示，如果只是急性壓力造成的思考遲鈍等，應該還不算失智，但失智診斷還需要抽血、腦部檢查等進一步確認。

陳珮琪9日在臉書表示，柯文哲不像他以前認識的樣子，講話思緒不流暢，上句話說出，下句要接什麼都要思考好久，跟以前思緒流暢，滔滔不絕、侃侃而談不同。像個失智前兆的老人一般， 詞語卡卡，舌頭打結， 下句不知如何接上句，用詞遣遣字要努力從腦海的資料庫尋找。

然而，毛衛中表示，直接用症狀判斷是否失智並不夠準確，人在面臨急性壓力時確實有可能會一時反應不過來，並非真的失智。他以考生常面臨的尷尬窘境舉例，有時候進到考場時，因為太緊張結果原本記得很熟的單字，卻怎樣都想不起來。這只是焦慮帶來的急性壓力反應，最長可能持續半年以上。

毛衛中說，如果思考變慢、變鈍，或是找不到合適詞彙等狀況，持續超過半年，必須要檢查是否有其他共病。他強調，失智診斷還需要腦部檢查、抽血等檢驗，難以直接透過症狀判斷。而失智原因多樣，除了中風等血管性因素病程變化較快，阿茲海默症的失智患者症狀則是慢慢出現。

失智 柯文哲 中風

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