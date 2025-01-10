台智電延攬「小英男孩」 王鴻薇：官商結合 經濟部：沒支薪

經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬被視為「小英男孩」的鄭亦麟擔任副總經理，國民黨立委王鴻薇（圖）質疑官商結合，規避旋轉門條款。（本報資料照片）

經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬被視為「小英男孩」的鄭亦麟擔任副總經理，國民黨 立委王鴻薇昨表示，鄭亦麟一下子是官、一下子是商、一下子是官商結合，完全規避旋轉門條款。

王鴻薇表示，鄭亦麟最早跟著行政院前院長林全到經濟部擔任綠能 科技產業發展中心副執行長，離開後到外商麥格理，麥格理涉及風電產業，現在鄭亦麟又搖身一變成泛官股的台智電當副總，「沒有利益迴避問題嗎？」

「台智電」一波三折，先是中鋼集團工會抗議公司跳錢坑，現在又傳出人事爭議。經濟部表示，鄭亦麟協助籌設台智電，是借重他十多年來參與國家能源發展的經驗，沒有支薪，不解立委「塞人」的指控何來。

台智電預計4月增資至20億元台幣（約6100萬美元），屆時會有10至12家公司入股，據了解，泛公股的股東名單有經濟部所屬的中油、中鋼、耀華，也可能有交通部旗下的高鐵、中華電信等；民間股東可能有日月光、東和鋼鐵、長春石化、台達電、聯電、中美晶。據了解，國發基金也可能參與。

經濟部長郭智輝昨說，無論是中鋼或中油，都沒強迫問題，若董事會有不同決定可隨時退股。王鴻薇則質疑，郭智輝憑什麼保證？等到虧損時，郭智輝已不在其位，誰來負責？這樣的說法不負責任。