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台智電延攬「小英男孩」 王鴻薇：官商結合 經濟部：沒支薪

記者王千豪、陳儷方／台北10日電
經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬被視為「小英男孩」的鄭亦麟擔任副總經理，國民黨立委王鴻薇（圖）質疑官商結合，規避旋轉門條款。（本報資料照片）
經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬被視為「小英男孩」的鄭亦麟擔任副總經理，國民黨立委王鴻薇（圖）質疑官商結合，規避旋轉門條款。（本報資料照片）

經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬被視為「小英男孩」的鄭亦麟擔任副總經理，國民黨立委王鴻薇昨表示，鄭亦麟一下子是官、一下子是商、一下子是官商結合，完全規避旋轉門條款。

王鴻薇表示，鄭亦麟最早跟著行政院前院長林全到經濟部擔任綠能科技產業發展中心副執行長，離開後到外商麥格理，麥格理涉及風電產業，現在鄭亦麟又搖身一變成泛官股的台智電當副總，「沒有利益迴避問題嗎？」

「台智電」一波三折，先是中鋼集團工會抗議公司跳錢坑，現在又傳出人事爭議。經濟部表示，鄭亦麟協助籌設台智電，是借重他十多年來參與國家能源發展的經驗，沒有支薪，不解立委「塞人」的指控何來。

台智電預計4月增資至20億元台幣（約6100萬美元），屆時會有10至12家公司入股，據了解，泛公股的股東名單有經濟部所屬的中油、中鋼、耀華，也可能有交通部旗下的高鐵、中華電信等；民間股東可能有日月光、東和鋼鐵、長春石化、台達電、聯電、中美晶。據了解，國發基金也可能參與。

經濟部長郭智輝昨說，無論是中鋼或中油，都沒強迫問題，若董事會有不同決定可隨時退股。王鴻薇則質疑，郭智輝憑什麼保證？等到虧損時，郭智輝已不在其位，誰來負責？這樣的說法不負責任。

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