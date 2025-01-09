黑白集／一家事業4年變三家 黑熊是門好生意

黑熊學院院長沈伯洋當上民進黨不分區立委，名利更相得益彰。（本報資料照片）

藍營立委最近質疑，黑熊學院在衛福部「公益勸募平台」募款，違反《公益勸募條例》「政治團體不得從事公益募款」的規定。衛福部回應，黑熊協會是內政部 核可的勸募團體，該民防勸募計畫也經國防部 等部會許可。言下之意，黑熊募款屬於合法。

這個問題的爭議點有二：其一，黑熊推廣民防教育，為何算「公益」活動？其二，兩年前曹興誠宣布捐6億元（台幣，下同，約1800萬美元）給黑熊學院，錢難道花光了，否則幹嘛又要募款？黑熊學院名氣大，在該勸募平台迅即募足1500多萬元；但如此一來，卻排擠了其他弱勢團體的募款。至於曹興誠那6億元到哪去了，人們仍很好奇。

事實上，黑熊除了學院的「本尊」外，還有兩個「分身」：一個是「黑熊社會企業公司」，另一個則是「社團法人黑熊民防教育協會」，分由沈伯洋及其妻擔任負責人。短短四年內，一家事業變三家，可謂飛黃騰達，足見「黑熊是門好生意」。尤其在政府支持下，沈伯洋當上不分區立委，名利更相得益彰。

這就像柯文哲，有了民眾黨 ，還要成立基金會、開木可公司一樣，有志一同。先前有粉專質疑，淘寶網賣260元的急難救助包，民眾要贊助黑熊2000元才能拿到，根本是在發民防財。黑熊拿商人捐款，領政府補助，上課收費，還募款兼賣民防小物，怎不財源滾滾？