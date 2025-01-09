哪來底氣？通緝犯林秉文嗆「回來時間我決定」 在野批檢縱放

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文8日在臉書發文，強調逃亡「有個人因素」。（本報資料照片）

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴，新北地方法院去年12月開庭時發現他已棄保 潛逃，隨後發布通緝 ，近期被爆與陸委會副主委梁文傑擔任北市議員期間一同飲酒。林秉文昨在臉書 突連發四文強調逃亡「有個人因素」，還與立委徐巧芯互嗆，更砲打藍白揚言魚死網破，林隨後也關閉臉書。

藍白立委痛批，林秉文簡直視司法為無物，批評檢調單位以300萬元（台幣，下同，約9.1萬美元）縱放百億賭王。

國民黨批評，司法單位並未對林秉文預先強制處理，導致其竟然能在臉書上廢文連篇，簡直是在司法節之前，將口水吐到民進黨的司法改革之上，視中華民國司法於無物。

為何起訴林後未實施境管？新北地院回應，林偵查期間和起訴之初，在法院行準備程序均有到庭，當時沒有任何無故不到庭，須要加以進一步強制處分的狀況，後來未按時到庭後也發布通緝，後續依法處理。

據了解，林秉文今年初集資投資越南賭場負債數十億元，遭台北市大安區通化街知名角頭押走「債務協商」，另與新北知名角頭有筆14億元賭債扯不清，雙方種下心結，因此潛逃日本。

徐巧芯日前釋出梁文傑2022年與林秉文同場影片。林昨在臉書發文，稱「不實指控亂噴政治口水，是非對錯，不是靠聲音大就能成為真理。指責我沒關係，你們不應該無端牽扯無辜的人」。

林秉文說，他會接受司法公平審判，也相信柯主席一樣會支持司法公正，自己逃亡「不是因為司法問題，是因為有個人因素、太多事情需要時間來處理」，「等私人問題想清楚如何解決？本人立馬回台灣面對所有指控」。

林秉文說，他交朋友從來不分藍、白、綠，請不要刻意抹黑他只認識綠營的人，「民眾黨、國民黨就沒有人曾經跟我吃過飯嗎？相信大家心裡很清楚」，「如果你們這些藍粉、白粉還要刻意攻擊我，那就別怪我選擇魚死網破」；「我要提醒……若再挖出未曝光的人，恐怕事情只會變得更難看。」

徐巧芯留言說，沒看過這麼囂張的通緝犯，要他有種回台灣不要發廢文，「棄保潛逃叫不逃避、坦然接受？先回來接受審判」，林反擊「面對司法有罪沒罪不是你定，回去的時間是我自己來訂，什麼時候輪到你來幫我作主」，並痛罵徐「你才不要臉」。

徐巧芯說，林被嗆爆之後把臉書關了，但人繼續不見蹤影，持續使用「綠色通道」進行民主潛逃。她也感嘆，司法檢調對全台灣最高調的通緝犯一聲不吭，非常莫名其妙。

林秉文昨天跨海一連發四文，不僅跟徐巧芯隔空對嗆，要國會議員「適可而止」，還放話要跟藍白「魚死網破」，但文中卻對梁文傑「聲譽」刻意維護，這種重砲轟打藍白，卻選對綠軍釋放善意的言論，竟是出自一名政商背景複雜的通緝犯，若不是後台有「底氣」，試問哪個落跑通緝犯敢如此狂妄挑戰司法？對比台北地檢署窮盡一切方法羈押民眾黨主席柯文哲，新北地院真是「失職」。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘說，林秉文的犯罪跟民進黨完全無關，不該胡亂掛鉤。

藍委謝龍介怒批棄保潛逃的百億詐騙洗錢嫌犯竟教訓大家「尊重司法」、「我簡直不敢相信我的眼睛！」更預告要上街頭捍衛司法正義。