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新聞眼／「大罷免潮」暫時休兵 賴清德應化解朝野紛亂

記者 周佑政
賴清德（右）應化解朝野紛亂。(記者黃義書／攝影)
賴清德（右）應化解朝野紛亂。(記者黃義書／攝影)

藍綠連日來互嗆罷免，昨天不約而同鳴金收兵，凸顯「雙罷」、「大罷免潮」只是假議題。藍綠口水戰有望暫告段落，但朝野對立依舊，賴清德身為總統，必須負責任地化解爭端；否則任由朝野火車對撞，政局動盪、施政推展不力的苦果，最終還是要由執政黨承擔。

賴總統上任以來，面對朝小野大執政困境，民進黨並未尊重與服從在野黨多數，從國會改革法案、選罷法等三大法案到甫三讀通過的警察年改案等，綠營都採覆議、釋憲等強硬對抗手段，朝野僵局雪上加霜。

在朝野紛擾加劇時，民進黨團總召柯建銘提出罷免立法院長韓國瑜、罷免國民黨區域立委主張，國民黨立委也反嗆要全面罷免38席民進黨區域立委。雙方叫陣多日，但昨天主帥亮牌，賴清德以民進黨主席身分強調尚有其他憲政程序能努力、國民黨主席朱立倫則說「備戰而不求戰」。

賴、朱的表態，意味藍綠對罷免議題都在找下台階，畢竟罷免惡火一旦點燃，藍綠都可能引火自焚。尤其，對執政的民進黨而言，若尋釁發動罷免，注定將承受「當家鬧事」的政治代價。

藍綠可能的罷免惡戰，或許將暫時休兵，但朝野對抗仍是進行式。南韓「戒嚴之亂」是前車之鑑。

賴總統釋出善意，希望與韓國瑜喝「和解咖啡」，只是朝野互動的第一步；未來能否進入「政治深水區」與在野領袖對話，解決當前政治紛亂，是更迫切、重要課題。

罷免 民進黨 國民黨

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