警察人事條例下個戰場 藍：不讓退警安心養老這什麼政府

針對立法院8日三讀通過「警察人事條例」修正案，行政院回應「窒礙難行」，言下意不排除提覆議。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，終身為國家貢獻的人卻不能安養終老，這是什麼樣的政府？(記者屈彥辰／攝影)

立法院昨日三讀通過「警察人事條例」修正案，提高警消、空勤、海巡、移民 等相關人員退休所得替代率，行政院立即回應「窒礙難行」，言下不排除提覆議。國民黨 立院黨團總召傅崐萁今說，終身為國家貢獻的人卻不能安養終老，這是什麼樣的政府？

立法院昨三讀通過，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%，下限為43.25%。

行政院長卓榮泰說，立法院大幅增加歲出或減少歲入，應先徵詢行政院意見，警察人事條例修正造成國家財務缺口，政院礙難接受。

傅崐萁說，對於整個警消、空勤、海巡人員等的所得替代率問題，昨日已經三讀通過修法，對於行政院提出覆議，尊重行政院長職權。

傅崐萁表示，政府三年施政餘絀有1兆770億(台幣，下同，約327億722萬美元)，不但不給地方政府建設，留用在中央，有太多錯誤政策造成國家負擔，這麼沉重的能源錯誤，加上管理人謀不臧，遍地治安問題，包括台南88槍案，都是錯誤能源政策造成，每年卻要從人民口袋拿2千億補貼台電，再說台電會破產，請問能源政策是什麼，難道每年都要拿人民血汗錢補貼錯誤能源政策、不當管理措施所造成的貪汙腐敗情況？

台北中國時報報導，立法院通過修改警察人員人事條例第35條，警察、消防、海巡退休所得替代率調至80%，銓敘部指8成警察退休每月可領退休金 7萬4000元。中華民國退休警察總會長耿繼文昨在臉書發文表示，這是以偏概全，混淆視聽。

耿繼文貼文表示，只有三線四、三線三星，服務年資36年以上的警監高階，才有7萬6000元的退休金；至於基層，最資深及最甲等，到頂的極少數員警退休金才有6萬2000元。

官警也嗆公布名單，否則就是散布假消息。國民黨則表示，警消每天沒日沒夜為人民保護生命財產，一年增加35億元支出真的多嗎？

官警表示，退休金的計算方式牽扯到新舊制等極為複雜，銓敘部不能亂放話造成社會大眾誤解，像是自己在1995年後從警，就算幹滿45年，所得替代率也僅有75%，而且還要平均退休前15年的本俸作為計算基準，根本不可能有7萬4000元退休金。另名三線一星官警即使有1995年前舊制的年資，因舊制年資不足，所得替代率也到不了80％。

年輕員警說，通過4等特考從警本俸一開始僅150俸點，要每年考績甲等才能調升本俸，最快25年後才能達到525俸點，所得替代率僅60.75%，銓敘部長說525俸點就可領到7萬多元的退休金，怒批「是他要給我嗎？」這次從警消開始，要逐步讓所有公務人員都能拿回應有的尊嚴與退休金，政府不要再搞分化了。