新聞評論／政治進入大亂鬥 賴清德不該扮推手也不應袖手

總統賴清德。(本報資料照片)

民進黨在國會一再受挫，總召柯建銘 喊出解散國會、解散國民黨、罷免 韓國瑜和藍營立委等反民主口號，鼓動大罷免反制。行政院也不妥協，強硬祭出覆議、釋憲等手段拖延。在這種情況下，政治將進入空轉，演成浪費公帑、耗喪民心的大亂鬥。面對呼嘯而來的政治黑暗期，賴總統沒有一點避免正面撞車的盤算嗎？

從下令封殺大法官提名人劉靜怡起，柯建銘的一連串暴走行徑，被外界解讀為在向賴清德 示威，展現不同派系對賴清德的不滿。綠營也有另一說法，認為老柯向在野黨宣戰是賴清德默許或授意，主因是賴總統對於無法主導全局極為不悅。此外還有第三種說法，認為綠營內部不同調是根據各自的立場行事，彼此並無扞格，也非共謀。

實際的狀況，更像是上述三種現象的綜合。一則，綠營派系對賴清德的控制欲感到不滿，因此藉「黨團自主」之名封殺劉靜怡以示洩憤。二則，賴清德主導反制法案和罷免亦非空穴來風，他一再提「更大的民主」，就在暗示公投、罷免和群眾動員的可能途徑。三則，所謂府院黨團是依「各自立場」行事，應是事後為粉飾太平的說詞；府院黨團可能迄今皆無計可施，宣稱各有立場比較易於轉圜。

民進黨的態度，昨天似出現了微妙變化。秘書長林右昌稱，府院黨從未討論過大罷免，賴總統上任不到一年，若談「全罷」勢必演成「全面對抗」，接下來的執政將成問題。賴清德的說法則比較曖昧，他表示理解黨團的感受，認為還有其他憲政程序可以努力，但他同時也強調絕對不能「退卻」。

林右昌和賴清德的表態，似乎暗示了執政黨並沒有硬幹到底的打算，至少不會發動柯建銘所謂的「大罷免」，而把自發性罷免留給民間團體自由發揮。這種態度，顯然更為務實。否則，朝野若持續在泥淖中對峙，在野黨通過的法案一再遭執政黨凍結或擱置，國會一切作為都是徒勞無功。如此一來，民怨必然不斷堆疊。如果民進黨強力推動大罷免，不僅違背「罷免由選民主導」的精神，且本屆立委就職尚未滿一年，綠營就吵著要罷免，這不怕鬧成國際笑話嗎？

一旦「大罷免潮」啟動，除了戰火連天，賴政府也將支離破碎，做不了任何實事。諸如，政府總預算案將繼續擱置，國會運作擱淺，大法官無法補足缺額，財劃法不知遵循新法或舊法，遑論罷免烽火遍地燃燒。如此，民眾可能安居樂業嗎？賴總統認為人民會樂見他領導下的台灣變成一潭泥水嗎？

爭強好勝的賴清德，或許尚未想清楚「四成總統」要怎麼當，所以左支右絀。他大法官提名從未徵詢黨內意見，所以可能過關的劉靜怡反遭黨同志封殺；他派韓國瑜出席川普就職並邀喝咖啡，但柯建銘隨即用「罷韓」打斷他的橄欖枝；他對沸沸揚揚的大罷免態度曖昧，任由外界揣測。這樣的態度，如何讓另六成選民相信他真心以國家為念？

當柯建銘頻頻暴衝，外界對他的粗魯與無知感到憤怒難抑；當政委陳時中跟進呼喊「大罷免」，讓人們看到卓內閣官員把「政委」當成「黨官」，倫理蕩然。這種「黨政不分」，其實也表現在「賴總統」和「賴主席」的角色糾纏上；賴清德許多時候是以「賴主席」角色在思考國政，忘了自己的元首高度。10年前賴清德拒進台南議會達兩百多天，顯示他自視「高於民主體制」；但今天身為元首，他能不在乎國家的正常運作嗎？

面對政治惡鬥，賴清德不該扮演推手，他也不應袖手！(節錄自聯合報社論)