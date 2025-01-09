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大罷免喊停？ 賴：有憲政程序努力 林右昌：全面對抗怎執政

記者黃婉婷／台北9日電
民進黨立院黨團總召柯建銘主張「雙罷」，但身兼民進黨主席的賴清德總統8日指出，尚有其他憲政程序能努力。圖為賴清德(左)去年1月當選後，參加立院黨團會議後與柯步出會議室。(本報資料照片)
民進黨立院黨團總召柯建銘主張「雙罷」，但身兼民進黨主席的賴清德總統8日指出，尚有其他憲政程序能努力。圖為賴清德(左)去年1月當選後，參加立院黨團會議後與柯步出會議室。(本報資料照片)

民進黨立院黨團總召柯建銘「雙罷」主張引發黨內雜音，身兼民進黨主席的賴清德總統昨指出，理解民進黨團受制席次弱勢下的感受，但尚有其他憲政程序能努力，尊重公民團體自主發起的行動。

民進黨秘書長林右昌昨被問到「大罷免」議題，他憂心表示，總統上任未滿一年就全面對抗，接下來執政怎麼辦？賴清德及林右昌的說法，引發綠營高層對發動「大罷免潮」喊停的解讀。

柯建銘日前拋出罷免立法院長韓國瑜及41席藍營區域立委，引發國民黨不滿，揚言「以罷制罷」。「大罷免潮」看似山雨欲來，賴清德昨主持民進黨中常會時表示，針對近日立法院紛爭，「可以理解總召與黨團同志的感受，但我們不能退卻，更要積極闡述我們鞏固、深化民主的決心。」

但賴清德提到，「同時，憲法也賦予憲政機關行使各種救濟的權利」，除了立法議事程序外，尚有其他憲政程序可以努力，行政院已提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可以聲請釋憲，透過憲法法庭的判決，明確憲政分際、維護憲政秩序、逐步鞏固憲政體制。

「民主、民主，就是人民作主。」賴指出，維持穩定憲政體制運作，就能鞏固、深化民主，憲法所賦予人民的權利也能更加落實，對於公民團體自主發起的行動，民進黨予以尊重。

林右昌則在網路節目專訪指出，民進黨從未具體討論、主導罷免，在法定罷免時間未到之際就去談論，反讓在野操弄成政治鬥爭，弱化公民團體罷免正當性；若要全罷，要去思考政治現實上是否可行，更重要的是，總統上任未滿一年就全面對抗，「我們行政院怎麼辦？接下來的執政怎麼辦？」

對於國民黨團總召傅崐萁昨稱不會對綠營立委發動罷免，民進黨團書記長蔡易餘再嗆，藍白共有62席立委，可以發動倒閣，大家可以一起重選，民進黨38席區域立委奉陪到底；明明倒閣後就可以達到目的，「幹嘛不走比較方便的路？」

民進黨 罷免 賴清德

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