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黑白集／海基會不務正業 預算被砍剛好而已

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海基會董事長吳豊山。（本報資料照片）
海基會董事長吳豊山。（本報資料照片）

海基會下年度預算暴增四成，外界質疑：兩岸對話中斷，憑什麼從國庫大搬錢？董事長吳豊山在立院備詢稱，交流事務從未間斷，幾乎耗盡經費。過去每到年底因經費不足，導致董事長需募款，「海基會接受委託，工錢還要自己找，絕不幹這種事」。他揚言，若立委「一下砍1億、5000萬，明天就辭職」。

吳豊山稱，年屆80接受政府力邀擔任董事長，「是笨蛋才答應」，言下雖有廉頗之志，卻對海陸兩會所知有限。他說，陸委會大增預算捐助海基會，是為補足過去短缺，但根據副董羅文嘉說法，是為避免複雜政商關係，海基會接受陸委會捐助由五成上調至七成。簡言之，是「民退官進」，與海基會當初官民兩元的宗旨相悖，獨立性也降低。

海基會何以揚棄民間中立色彩，立委得認真請教吳董。尤其，為何新增服務海外華人、辦理「識讀中國」等業務，包括加強與國內外智庫交流，聚焦中國現勢、對台統戰及民主防衛。這些，都非組織章程規定的「兩岸人民相關事務」，立委刪除預算合情合理。

吳董自許使命是設法恢復兩岸對話，但預算書看不出企圖心，反而越俎代庖僑委會、外交部乃至國安局業務。海基會被大陸視為拒絕往來戶，就改行從事認知作戰嗎？

扮好兩岸橋梁的角色，是海基會的核心任務，吳豊山實在不必勉強自己作笨蛋。

預算 兩會 華人

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