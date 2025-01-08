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藍白聯手封殺改選立法院長案 柯建銘想罷韓國瑜落空了

記者唐筱恬／台北8日電
立法院程序委員會，藍白以人數優勢封殺改選立法院長案。（記者唐筱恬／攝影）
立法院程序委員會，藍白以人數優勢封殺改選立法院長案。（記者唐筱恬／攝影）

民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊罷免立法院長韓國瑜後，民進黨團昨天中午在立法院程序委員會上，提案改選立法院長，全案上演表決大戰，藍白以人數優勢封殺此案，因此改選立法院長一案未排入周五議程。

民進黨立院黨團直指韓國瑜不適任立法院長，提案改選。柯建銘日前表示，民進黨團若這時不提出「罷免韓國瑜」，民進黨就可以關門了。不管會不會成功，這是基本原則立場，不希望有一個違法又違憲的院長，因民進黨團有原則，非罷免韓國瑜不可。

立法院昨天中午舉行程序委員會，處理本周五院會議程。民進黨團提出改選立法院長一案，全案進入表決大戰，國民黨團、民眾黨團共9人反對，民進黨團9人贊成，最後程委會輪值主席、國民黨立委吳宗憲投下反對票，改選立法院長一案封殺。

民進黨團提案指出，韓國瑜公然配合國民黨團主張，待立法院完成憲法訴訟法覆議案並經總統府公布後，才將選罷法、財劃法咨請總統公布的政治操作，不僅違憲、嚴重破壞憲政體制，也違反立法院長應本於公平中立原則行使職權，實在已不適任立法院長一職，因此提案改選本院院長。

另外，政院對憲法訴訟法認為有窒礙難行之處，提起覆議案，該案列入本周五報告事項。國民黨團書記長林思銘表示，會再召開朝野協商處理。

民進黨 韓國瑜 國民黨

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