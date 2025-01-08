國民黨中央「要戰就來戰」藍委嗆罷免38綠委 以罷制罷

民進黨立院黨團總召柯建銘6日揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委。國民黨立委賴士葆7日表示，國民黨立院黨團大會決議，全面開戰，罷免民進黨38席區域立委。（記者王千豪／攝影）

朝野對抗愈演愈烈，民進黨 立院黨團總召柯建銘喊出「雙霸」後，國民黨 立委賴士葆昨天表示，國民黨立院黨團已決定要全面罷免 38席民進黨立委，卻被國民黨團書記長林思銘澄清，「這要黨中央決定，黨團哪有權力決定？」

國民黨則表示，黨中央立場就是「要戰就來戰」，民進黨已經啟動毀憲亂政的失速列車，國民黨為了要守護民主，必定會以暴制暴，罷免挺廢死立委挺戒嚴立委。國民黨批評，民進黨發動全面罷免，就是企圖透過罷免，鞏固綠色威權，遂行企圖戒嚴的野心。

國民黨展現態度，讓柯建銘直呼「他們完全中計，這一刻我們等很久了。」柯建銘酸說，國民黨完全義和團化，居然決議要罷免民進黨區域立委，國民黨怕了，他是草船借箭、請君入「罷」，要罷就趕快，不要退縮。

柯建銘4日揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啓臣，以及41席國民黨區域立委，國民黨團昨天舉行黨團大會，賴士葆在接受媒體聯訪時說，「我們黨團已經決定了，他們全面罷，我們也全面罷，不是罷4個，罷38個，以罷制罷」。

民進黨團書記長蔡易餘回嗆，「國民黨頭腦壞掉、撞到，幹嘛大罷免？提出倒閣就好啦！」他說，如果倒閣成功，民進黨38席立委都回到區域重選一次，這樣比較快，「我們38席願意奉陪，再跟你們重選一次」。

國民黨團首席副書記長王鴻薇緩頰，這僅是賴士葆的個人意見，昨天黨團大會大多都在討論法案，會議上雖確實有人提出要反制惡罷，但沒有多做結論。

朝野互嗆罷免，台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，民主是妥協的藝術，朝野激烈對立，不利於民進黨已經相對少數的國會運作。中山大學政治所退休教授廖達琪則認為大罷免潮不容易發生，明年地方選舉，每次選舉、罷免都是一場資源戰，兩黨應該都會盤算。

中選會指出，立委罷免案經費編列將依選舉區選舉人數，及投開票所設置數而有不同，以最近罷免案為例，基進黨立委陳柏惟罷免案經費為台幣1932萬元，無黨籍立委林昶佐罷免案為台幣台幣1492.7萬元；若全台73席區域立委都要罷免，恐耗掉逾台幣11億公帑。