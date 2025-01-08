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新聞評論／朝野若全面開戰 綠委更怕藍營精準罷免

重磅快評
台中公民團體假日期間在公園、捷運站設罷免連署點，動作逐漸加溫。（圖／民眾提供）
台中公民團體假日期間在公園、捷運站設罷免連署點，動作逐漸加溫。（圖／民眾提供）

民進黨立院黨團總召柯建銘提「雙罷」，國民黨立委賴士葆表示黨團決議要罷免民進黨38席區域立委進行反制。民進黨團幹事長吳思瑤聞言，稱罷免是憲法賦予人民的權利，但不樂見國民黨以罷制罷，這就是政治報復。吳思瑤日前才說老柯提雙罷是「洞燭機先」，怎換國民黨要提罷免就成了政治報復？邏輯實在有問題。

國民黨團決議全面開戰，要罷免民進黨的區域立委，這可是大事一件，但特別的是，這個重大決議並不是由黨團幹部宣布，黨團書記長林思銘事後受訪甚至表示，當家要鬧事，在野黨不可能沒有制衡，但要由黨中央來決定，黨團哪有權力決定（指全面罷免）。顯示是否全面開戰，國民黨內部還未取得共識。

不管賴士葆是不是話說得太快，其實賴也沒有把話說死，他的重點在於「分階段進行」，並先鎖定比較容易罷免的區域，這本來就是國民黨的盤算之一；所謂「分階段進行」也富有彈性，並能而有效壓制綠營的氣焰，這才有綠營側翼跳出來吵嚷「藍營倒閣，解散國會，立委重選」。

就現實面而言，倒閣並非國民黨的選項，畢竟藍白還是國會多數，反倒是民進黨總召柯建銘在去年國會改革法案通過後就提出倒閣說法，當時老柯嗆在野黨有種就提倒閣，解散國會重選，「趕快提、半夜也答應你」，還說這是府院黨共識，「藍委怕死罷免潮，民進黨團等待殺敵的時刻來了」。

來看一下憲法增修條文規定，立法院得經全體立委1/3以上連署，對行政院長提不信任案。如經全體立委1/2以上贊成，行政院長應於10日內辭職，並得同時呈請總統解散立法院；總統於立法院通過不信任案後10日內，經諮詢立法院長後，得宣告解散立法院。

法律規定得很清楚，民進黨若真的要解散國會，自己也可連署提不信任案，而且早早就可以提了，說到底，民進黨就是沒有重選必勝的把握，才會一再叫板藍營，藍營當然不會上車，最後也只是喊喊而已。

但是老柯喊出雙罷就無法等閒視之，以台中為例，公民團體原先喊罷免三席藍委，7日已改喊「中二解顏、中三拒瓔、中四廢翔、中五斷健、中六敲羅」，副院長江啟臣也被老柯點名，台中六席藍委無一倖免，台中是盧秀燕的本命區，這樣的操作充滿了想像。

賴士葆提全面開戰，只是展現對綠營「不再客氣」態度，吳思瑤說不樂見國民黨以罷制罷，國民黨進行政治報復，但她心裡很清楚，與老柯的全面掃射相較，綠委其實怕的是藍營精準罷免，民進黨最後可能落得殺敵不成，反損兵折將的窘境。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

罷免 國民黨 民進黨

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