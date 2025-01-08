柯文哲辭職 民眾黨主席補選 預計2月下旬完成

柯文哲辭主席，民眾黨將補選。(本報資料照片)

民眾黨 前主席柯文哲 上周宣布請辭，黨務交棒立法院黨團總召黃國昌，6個月內須完成黨主席補選，民眾黨秘書長周榆修昨天表示，民眾黨將在1月19日召開黨員代表大會，改選第4屆中央委員暨中央評議委員，黨主席補選則預計在2月下旬完成。

柯文哲因京華城及政治獻金案遭訴，這個月2日再度被羈押禁見，柯文哲律師鄭深元昨前往台北看守所律見，轉達律師團「強烈建議」柯提起抗告。下周一就是抗告最後期限，但柯並未做出最後決定。

知情人士指出，律師團力主柯要抗告，除了以往起訴後羈押的都是殺人、強盜等重罪，柯文哲目前涉犯貪汙、圖利、公益侵占罪，幾乎從來沒有起訴後仍被羈押前例；政治層面，按目前北檢「非押不可」態度，若柯文哲不抗告，恐會一直押到一審期滿的15個月，各界不斷繪聲繪影，恐讓民眾形成他確實有收賄錯誤刻板印象

此外，民眾黨發起11日至自由廣場「釘孤枝」活動，號召支持者集結，抗議民進黨黑手介入司法。

民眾黨代理主席、立委黃國昌昨率7名立委至司法院遞交邀請函，邀司法院代理院長謝銘洋在司法節一起上街「傾聽民意」，司法院刑事廳廳長李釱任代表接受。

對此活動，國民黨 主席朱立倫第一時間聲援，國政基金會副執行長凌濤昨說，國民黨已表達堅決支持司法正義的態度，朱立倫只是開綠燈，如有黨籍立委或議員願意串連響應，當然可以參加，不過他同時也先賣關子，國民黨將有具代表性的人物出席當天活動。

至於週刊昨天報導時任柯文哲競選總部副總幹事陳智菡與柯文哲去年8月討論因應偵訊應答方向，講到木可內帳時認為是「死棋」。陳智菡昨指，簡訊足以證明柯文哲從頭到尾都不知情；她批評，偵查不公開是笑話。