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補助、標案通吃 藍委：黑熊「雙面嘴臉」愛台更愛新台幣

記者屈彥辰／台北7日電
立委王鴻薇（中）、林沛祥（右）、羅智強（左）6日在立法院舉行「揭黑熊學院違法募資 排擠公益勸募做政治活動」記者會，指黑熊學院利用「衛福部公益勸募平台」進行募款，排擠弱勢團體的募款。（記者黃義書／攝影）
立委王鴻薇（中）、林沛祥（右）、羅智強（左）6日在立法院舉行「揭黑熊學院違法募資 排擠公益勸募做政治活動」記者會，指黑熊學院利用「衛福部公益勸募平台」進行募款，排擠弱勢團體的募款。（記者黃義書／攝影）

國民黨立委羅智強日前表示，黑熊學院不只領政府補助，還接政府標案，黑熊民防教育協會去年曾投標陸委會「國際及兩岸事務種子培育營隊」標案。黑熊學院的經營模式讓人見識到何謂「雙面嘴臉」，愛台灣，更愛新台幣，覬覦人民納稅錢。

羅智強說，黑熊學院聲稱自己靠民間募款，不拿政府一毛錢，結果呢？被國民黨立委徐巧芯揭穿曾領外交部百萬台幣補助。他更要揭露黑熊學院不只領政府補助，還想接政府標案。

羅智強表示，政府採購網一清二楚，黑熊民防教育協會去年就曾投標陸委會兩百多萬台幣的「國際及兩岸事務種子培育營隊」標案。好家在，被陸委會一腳踢開，沒有得標，必須給陸委會一個讚。

羅智強批，嘴上說著不拿政府補助，實際上卻用盡辦法找門路，補助也領了，標案也投了。連陸委會都嫌棄的黑熊學院，還敢裝清高說不靠政府錢？這擺明了不是不拿，而是想拿卻拿不到。

羅智強質疑，倘若他沒有提案砍黑熊學院創辦人、民進黨立委沈伯洋所建議，內政部親子民防園遊會的預算，今年搞不好黑熊學院就又去投標。陸委會主委邱垂正不給的，內政部長劉世芳興許就給了。

羅智強表示，黑熊學院的經營模式實在讓人見識到什麼叫「雙面嘴臉」，一邊高喊只靠民間募款；另一邊卻對政府標案虎視眈眈，沒投標成功就繼續找補助。愛台灣，更愛新台幣，還覬覦著人民的納稅錢。

羅智強總結，未來一定會繼續盯緊各項預算，守護人民的納稅錢，絕不讓黑熊學院鑽空子，假借正義之名，行發財之實。

預算 國民黨 內政部

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