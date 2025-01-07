藍委揭黑熊學院募資違反「公益勸募條例」吃人血饅頭

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇（中）、國民黨立委羅智強（左）、林沛祥（右）6日上午舉行「揭黑熊學院違法募資！排擠公益勸募做政治活動！」記者會。（記者王千豪／攝影）

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇昨天偕同立委羅智強、林沛祥舉行記者會，揭露黑熊學院於「衛福部公益勸募平台」勸募涉嫌違反「公益勸募條例」，從事政治活動之團體或個人不得募款之規定，且還產生排擠募資效果，根本是吃人血饅頭幫綠營政治宣傳，要求主管機關立刻檢視並查辦。

王鴻薇表示，公益勸募平台的意義，就是為了有效管理勸募行為，妥善運用社會資源，以促進社會公益，尤其是給許多弱勢團體一個平台可以募款，很多本身就有募款能力，還來這個平台就是在浪費社會資源，事實上黑熊學院在自己私設的募款網站上，在2024年就不乏就有募款成功的案例，「台灣主站派 接力護台灣 南北接力健走活動」一天就募款380萬（台幣，下同，約11.5萬美元），黑熊學院根本不該上架公益勸募平台，排擠孤苦獨居老人、罕見疾病病友、身障及許多兒福團體的資源。

王鴻薇說，黑熊學院於公益勸募平台的「2024年台灣民防教育推廣計畫」募資超過1500萬，募款成效超過102％，平台上許多弱勢團體募款進度都是0％或不到1％，黑熊學院除了涉及違規募款，還產生排擠募資效果，根本是吃人血饅頭幫綠營行政治宣傳，要求主管機關立刻檢視並查辦。

林沛祥說，事實上根據公開資料來看，黑熊學院的「2024年台灣民防教育推廣計畫」包含了幾乎黑熊學院自己一整年各項計畫，光是媒體宣傳經費就編列150萬，尤其其中一項「民防主題健走活動」就編列了300萬。這疑似就是黑熊學院去年唯一的一場健走活動「台灣主站派 接力護台灣 南北接力健走活動」，但是該活動照片充斥民進黨黨旗，甚至還看到行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧陪走，這不是政治活動什麼是政治活動？

羅智強指出，內政部 明年度編列「全社會防衛韌性訓練工作」計畫預算 4.1億元中，有一筆900萬元預算用來辦「民防親子園遊會」，然而該項目全台幾乎只有黑熊學院在辦，沒想到這個勸募計畫內容，就有200萬的「兒童民防教育園遊會」不就是被爆出用中國製大疆空拍機辦的活動嗎？黑熊學院有這樣募款能力，政府還需要這樣補助他們嗎？

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，針對黑熊民防教育協會公益勸募疑義案，「屬於合法，且對活動計畫內容無意見」。她指出，「社團法人黑熊民防教育協會」是經過內政部許可設立的社團法人，屬於公益勸募條例第5條第1項規定的勸募團體，資料合法合規。

王鴻薇質疑，黑熊學院在自己私設的募款網站上，已經有多起募款成功的案例，強大的能力不應該上架衛福部的公益勸募平台，根本是浪費社會資源。沈伯洋回應，黑熊學院從創立以來，都是依照合法的勸募字號進行相關作業，他反批這是烏龍爆料，是在野黨為了轉移罷免、毀憲亂政焦點。沈伯洋表示，黑熊學院所募得的款項完全公開在勸募平台上，「一切合法、完全公開」，舉辦的活動皆著重於推廣全民防衛相關議題、知識和技能訓練，希望提升社會韌性，各項募款計畫歡迎全民檢視。

楊雅嵐表示，黑熊學院依該會章程宗旨及公益勸募條例規定，向衛福部申請「2024年台灣民防教育推廣計畫」勸募活動許可，辦理教育宣導正確防災知識、全民防衛知識、國際交流論壇及製作民防知識教材等活動。

衛福部會辦黑熊學院許可設立的主管機關及相關業務機關，還包括內政部、國防部 、教育部、內政部消防署及警政署，均無意見，核予許可勸募文號辦理在案。其勸募活動方式、用途等相關資訊，均公告於衛福部公益勸募管理系統，供民眾查詢及作為捐款之參據，落實公開責信。