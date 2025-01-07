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黑白集／上演脫序戲碼 老柯戰鬥力誰怕？

黑白集
民進黨立院黨團總召柯建銘提大罷免，引火燒向自己人。（記者黃義書／攝影）
民進黨立院黨團總召柯建銘提大罷免，引火燒向自己人。（記者黃義書／攝影）

民進黨因未掌握立院多數，屢戰屢敗；總召柯建銘大崩潰，不斷上演脫序戲碼。繼大法官投票封殺劉靜怡，他高調宣稱要「雙罷」立法院長韓國瑜和國民黨所有立委，包括「公投解散國會」。他更撰寫長文明志，其主張令人瞠目結舌。

老柯獨自開記者會，其他綠委無人奉陪，明顯切割。民進黨中央稱，「未對罷免具體討論」；黨團幹事長吳思瑤說，「民進黨從未主導任何罷免案」。老柯發7000字長文，標註51名綠委，沒幾人跟他起舞。如此登高一呼，反暴露自己形單影隻。

這個結局，不難理解。論「高風險立委」，綠委不比藍委少；「大罷免」一旦開戰，不少綠委都難倖免。而老柯號召大罷免，也讓罷免是民間團體「自發」的假象徹底見光死。他的呼喚，更引發網民回應「賴清德才該被罷免」的聲浪，把賴總統推上火線，是柯建銘的失算。

賴政府好戰，柯建銘則直接宣戰。但賴清德好歹是針對在野黨，老柯卻引火燒向自己人。柯總召把賴清德、綠委、側翼都拖下水，自己卻躲在「不分區」的舒適圈逍遙。在綠委看來，老柯根本是「站著說話不腰疼」。

三句話不離「亡國滅台」，柯建銘的論述顯已黔驢技窮。他自誇，其戰鬥力「國民黨和中共都怕」；但此時此刻，最怕他這般死纏爛打的，恐怕是民進黨吧！

罷免 民進黨 柯建銘

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