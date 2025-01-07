支持老柯雙罷？賴笑而未答 馬辦：不澄清就視為賴授意

賴清德總統（中）6日出席獸醫節大會，針對媒體提問柯建銘拋出「雙罷」議題，賴沒有回應，僅揮手致意。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨 立法院黨團總召柯建銘 日前拋「雙罷」，要罷免立法院長韓國瑜及41席國民黨 區域立委，被認為與民進黨中央不同調。賴清德總統昨在新北出席獸醫節大會，媒體喊話：「總統支持雙罷國民黨、支持柯建銘言論？」賴未回應，僅舉手微笑致意。

稍後抵達的行政院長卓榮泰，也未回應媒體喊話雙罷問題。但出席同場活動的新北市長侯友宜表示，台灣社會需要的是團結，尤其內部的團結、和諧跟合作，台灣不需要仇恨式的動員，需要包容跟體諒。

中廣前董事長趙少康表示，既然民進黨當家鬧事，國民黨也不用太客氣，「以戰才能止戰」，民進黨如果真的敢發動罷免，國民黨就罷免幾個民進黨立委給他們看看。

國民黨團也嗆，國會殿堂不是柯建銘惡搞的鬥牛場，必有反制作為；一旦民進黨要發動仇恨式惡罷，國民黨將會挺身而出，捍衛台灣民主制衡，同時號召全台灣反對惡罷民眾站出來「以罷制罷」，民進黨走著瞧。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，柯建銘講的能不能代表黨團、黨中央或代表賴清德，他打上很大的問號，賴清德元旦不是才說要和解、要邀請立法院長韓國瑜喝咖啡？隔天柯建銘就說要罷免韓國瑜，如果賴總統或黨政高層沒有出來澄清，就代表柯建銘跟賴清德是唱雙簧。他會把柯建銘所有的動作視為賴總統的授意。

蕭旭岑奉勸賴總統好好想清楚，焦土對決連帶朝野關係惡化、社會動盪，本來每四年上演一次藍綠對決就好，現在搞到全年無休，萬一沒有罷免成功，民進黨還是國會少數，可是整個社會氛圍、政治氣氛已經破壞殆盡，這是賴總統要的結果嗎？

據了解，民進黨黨政高層不樂見全面開戰，對柯未獲黨內共識就暴衝感到為難；也有綠營立委不滿柯「個人發言卻要拖全黨下水」，但有人直言「不敢上車、也不敢唱衰」。因此，近期民進黨內論述朝向這是柯建銘「個人發言」。

民進黨團幹事長吳思瑤5日受訪時為柯緩頰，指總統府、行政院、民進黨、民進黨團各司其職、充分合作，是長期運作機制，目前府院黨及黨團的共識是，選舉罷免法、財劃法、憲法訴訟法三大惡法通過後，提出覆議、聲請暫時處分及釋憲。

外接關注，柯建銘挑起黨內矛盾後，能否保住總召一職。國民黨立院黨團書記長林思銘稱，柯建銘像是奮力演給賴清德總統看，若賴認為柯「廉頗老矣」，曾任立法院副院長的民進黨立委蔡其昌將是可能人選。國民黨徐巧芯則認為，賴清德在柯建銘腳傷期間，都直接下指令給吳思瑤，吳應是下一任總召人選。

據了解，儘管黨政高層不解柯的做法，但對更換總召並無想法，一來是接班人選難尋，二來是柯熟稔議事攻防，而吳思瑤、蔡其昌志不在此。一名民進黨立委直指，蔡其昌目前有中華職棒會長身分，接總召會「吸仇恨值」，也會陷入角色衝突，現階段還是柯建銘最適合。