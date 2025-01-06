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柯文哲官司纏身 藍白合藍營意見分歧 「合作仍是趨勢」

記者鄭媁／台北6日電
民眾黨前主席柯文哲官司纏身，也為未來的藍白合發展埋下變數。圖為柯文哲（中）去年2月帶著民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）與國民黨團總召傅崐萁（右）等人餐敘後，步出餐廳。（本報資料照片）
民眾黨前主席柯文哲官司纏身，也為未來的藍白合發展埋下變數。圖為柯文哲（中）去年2月帶著民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）與國民黨團總召傅崐萁（右）等人餐敘後，步出餐廳。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，政治前途堪慮，也為未來的藍白合發展埋下變數。藍營人士強調，國民黨在意的是司法不應有差別待遇，無論柯案發展，藍白合仍是趨勢，但民眾黨主戰派若仍想掌權，恐加深綠營分化藍白的可能性。

柯文哲日前再遭羈押禁見，民眾黨本周六號召支持者上街。國民黨主席朱立倫發文響應遊行，黨內民代有不同看法。國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤說，「藍白合2.0」談的不是選舉，是司法正義，在檢調排山倒海的摧毀之下，現在的民眾黨不太需要去談2026、2028，藍白也不會談。

柯文哲雖將黨主席交由立委黃國昌代理，不過，民眾黨內擁柯聲浪仍強。藍營人士指出，柯文哲很清楚，目前官司纏身，輿論攻擊集於一身，民眾黨也會跟著削弱，唯有交出黨權，讓民眾黨回歸監督本身，才能輔助他面對未來長期的司法戰。

另一方面，國民黨內看待柯文哲意見也分歧，一派認為不應對柯落井下石，另一派則認為與纏訟的柯合作，將影響中間選民與部分藍營支持者反感。不具名藍營立委表示，一年前的君悅會藍白破局，藍軍至今耿耿於懷，無論判決結果，很難一面倒力挺柯絕對清白。

國民黨人士認為，在野力量合作是必然，未來藍白仍要面臨很多挑戰，黨中央定調聲援民眾黨遊行，是質疑檢調證據力難服眾，並非單純的政治判斷；如今國家機器全面動起來要鬥在野，對藍軍而言，互相攻擊只會讓民進黨見縫插針。

國民黨人士也說，民眾黨權力重組後，未涉入柯案的人士，未來仍有許多與藍營合作空間；立法院的在野黨團，共同善盡監督執政黨的工作、提出民生有感的政策法案，終將會獲得中間選民的認同，現階段不可能去談吸收或招手小草的問題。

民眾黨 國民黨 柯文哲

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