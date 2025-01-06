我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

柯建銘臉書7000字長文論雙罷 僅4綠委送暖

記者黃婉婷／台北6日電
柯建銘臉書「大罷免」論述，標記50名黨團成員，但截至5日只有4名女性民進黨立委留言送暖。（本報資料照片）
柯建銘臉書「大罷免」論述，標記50名黨團成員，但截至5日只有4名女性民進黨立委留言送暖。（本報資料照片）

民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出「雙罷」戰場，被解讀是向在野黨全面宣戰。不過，他在臉書貼出7000字長文卻未獲黨籍立委太多回應，民進黨中央則強調，「我們能夠理解國會失序亂象下黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論」。

民進黨人士透露，黨內各派系已將主力放在2026地方選舉，尤其在基隆市長謝國樑罷免戰後，發動大罷免的想法漸漸不在討論範圍內，無論是立委還是黨中央都抱持觀望態度。

「執政黨總召天職就是捍衛執政價值、立場及國家安全。」柯建銘前夜在臉書寫下7000字長文，痛斥目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意救台灣，不只立法院正副院長改選，41席國民黨區域立委也要罷掉，「藍白毀憲要亡台滅國，自己國家要自己救」。

柯建銘這番「大罷免」論述，標記50名黨團成員，但截至昨晚只有4名女性民進黨立委留言送暖。其中，民進黨團幹事長吳思瑤搶頭香稱「總召信念無比強大，總在最關鍵之時堅守立場，捍衛執政的理念。國會正面臨前所未見的沉淪墮落，國會需自救！台灣需自救！」立委賴惠員接續回應「竭盡所能救台灣！自己國家自己救！柯總召加油！」不分區立委范雲、陳培瑜也留言「總召辛苦了」，其他多數立委僅呼籲在野別激怒民意。

不願具名的民進黨立委稱，柯建銘早在黨團大會就討論過相關議題，但「罷韓」只是展現態度，警告韓國瑜遵守議事中立，而非真要有所作為，跟賴清德總統找韓喝咖啡、代表台灣國會參與美國總統川普就職並不矛盾；訴求罷免只是提醒「民意最大」，不代表黨要介入。

民進黨立委回應冷淡遭政治粉專狠酸「有沒有發現，這篇沒幾個立委敢來留言幫忙加油！怕被清德宗點名做記號！」還有網友直言「（柯建銘）自己都不知道自己在說什麼了，不要亂上車」。

民進黨 罷免 柯建銘

上一則

黑白集／賴清德版魷魚遊戲 贏家只能「信賴」

下一則

新聞評論／綠色詭計被破 民進黨發動民主內戰？

延伸閱讀

遭指投資大陸 柯建銘告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

遭指投資大陸 柯建銘告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀
每日僅睡3、4小時 民進黨總召柯建銘曝手中「拐杖」秘密

每日僅睡3、4小時 民進黨總召柯建銘曝手中「拐杖」秘密
柯建銘再嗆罷41藍委 府院黨撇清 國民黨：正面迎戰

柯建銘再嗆罷41藍委 府院黨撇清 國民黨：正面迎戰
徐巧芯：柯建銘藉隨扈投資大陸 中共同路人

徐巧芯：柯建銘藉隨扈投資大陸 中共同路人

熱門新聞

台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
魚夫（本名林奎佑）驚傳離世，圖為他發表台灣第一部政治反諷動畫「新聞搖頭族」。（本報系資料照）

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

2024-12-31 11:03
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影

柯文哲辭黨主席 全場大哭…推黃國昌代理 只有他沒舉手

2025-01-01 12:05

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位