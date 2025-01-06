我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

陳時中呼應柯建銘雙罷 藍營點名4綠委反制

台灣新聞組／台北6日電
南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部5日成立，行政院政務委員陳時中到場站台輔選。（記者賴香珊／攝影）
南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部5日成立，行政院政務委員陳時中到場站台輔選。（記者賴香珊／攝影）

民進黨立院黨團總召柯建銘前天揚言罷免立法院正、副院長韓國瑜與江啟臣，還要罷免41位藍營立委，但民進黨表示未具體討論罷免一事，不同調引發關注。國民黨認為綠營玩兩手策略，不排除發動罷免雙北綠營立委反制。

本報系聯合報報導，柯建銘前天揚言罷免立法院正、副院長韓國瑜與江啟臣，還要罷免41位藍營立委，民進黨雖表示未具體討論罷免一事，但行政院政務委員陳時中昨為南投草屯鎮長民進黨候選人蔡銘軒站台時砲火猛烈，要求在場鄉親將18日的草屯鎮長補選，當成大罷免前哨戰，呼應民進黨立院黨團總召柯建銘的「雙罷」。

草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，因任期未過半，縣選委會公告1月18日補選投票，民進黨徵召縣議員蔡銘軒參選，競部昨成立，政務委員陳時中、衛福部次長林靜儀、立委王義川等站台輔選。

陳時中說，草屯補選是藍白強行通過財劃法、憲訴法、選罷法後的首場地方選舉，全國都在看，地方選民要對立法院亂象表達不滿，以前國民黨和民進黨競爭，近年卻已變成台灣人和共產黨在戰，呼籲民眾一定要展現民意。

台北中國時報報導，陳時中怒批在野黨在立法院亂搞，要求在場鄉親應以選票讓全國看見基層的憤怒，將1月18日的草屯鎮長補選當成大罷免前哨戰。陳時中強調，「2月1日起拚大罷免」，一路走下去，台灣的政治才能撥亂反正。

聯合報報導，國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，柯建銘說要全台大罷免，民進黨團幹事長吳思瑤馬上出來切割，說目前黨中央並沒有下達相關的指令，這不過是民進黨的兩手策略。王鴻薇並點名，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸都有可能成為罷免對象；她警告民進黨，不要以為國民黨是軟柿子，「我們絕對會硬起來」。

民眾黨團指出，民進黨政府不尊重立院反映的多數民意，試圖藉由憲法法庭翻盤三讀通過的法案，鼓吹行政院發動各種對在野黨的造謠攻擊，柯建銘甚至還想把黨鞭向監察院「彈劾」立法院長及秘書長，獨裁式民主才是國會與政局如此紛亂的主因。

罷免 民進黨 陳時中

上一則

柯文哲遭爆帶不明金錢回家 陳佩琪：未曾聽聞 要問柯

延伸閱讀

遭指投資大陸 柯建銘告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

遭指投資大陸 柯建銘告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀
每日僅睡3、4小時 民進黨總召柯建銘曝手中「拐杖」秘密

每日僅睡3、4小時 民進黨總召柯建銘曝手中「拐杖」秘密
柯建銘再嗆罷41藍委 府院黨撇清 國民黨：正面迎戰

柯建銘再嗆罷41藍委 府院黨撇清 國民黨：正面迎戰
徐巧芯：柯建銘藉隨扈投資大陸 中共同路人

徐巧芯：柯建銘藉隨扈投資大陸 中共同路人

熱門新聞

台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
魚夫（本名林奎佑）驚傳離世，圖為他發表台灣第一部政治反諷動畫「新聞搖頭族」。（本報系資料照）

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

2024-12-31 11:03
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影

柯文哲辭黨主席 全場大哭…推黃國昌代理 只有他沒舉手

2025-01-01 12:05

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位