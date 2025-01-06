陳時中呼應柯建銘雙罷 藍營點名4綠委反制

南投草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部5日成立，行政院政務委員陳時中到場站台輔選。（記者賴香珊／攝影）

民進黨 立院黨團總召柯建銘前天揚言罷免 立法院正、副院長韓國瑜與江啟臣，還要罷免41位藍營立委，但民進黨表示未具體討論罷免一事，不同調引發關注。國民黨認為綠營玩兩手策略，不排除發動罷免雙北綠營立委反制。

本報系聯合報報導，柯建銘前天揚言罷免立法院正、副院長韓國瑜與江啟臣，還要罷免41位藍營立委，民進黨雖表示未具體討論罷免一事，但行政院政務委員陳時中 昨為南投草屯鎮長民進黨候選人蔡銘軒站台時砲火猛烈，要求在場鄉親將18日的草屯鎮長補選，當成大罷免前哨戰，呼應民進黨立院黨團總召柯建銘的「雙罷」。

草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，因任期未過半，縣選委會公告1月18日補選投票，民進黨徵召縣議員蔡銘軒參選，競部昨成立，政務委員陳時中、衛福部次長林靜儀、立委王義川等站台輔選。

陳時中說，草屯補選是藍白強行通過財劃法、憲訴法、選罷法後的首場地方選舉，全國都在看，地方選民要對立法院亂象表達不滿，以前國民黨和民進黨競爭，近年卻已變成台灣人和共產黨在戰，呼籲民眾一定要展現民意。

台北中國時報報導，陳時中怒批在野黨在立法院亂搞，要求在場鄉親應以選票讓全國看見基層的憤怒，將1月18日的草屯鎮長補選當成大罷免前哨戰。陳時中強調，「2月1日起拚大罷免」，一路走下去，台灣的政治才能撥亂反正。

聯合報報導，國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，柯建銘說要全台大罷免，民進黨團幹事長吳思瑤馬上出來切割，說目前黨中央並沒有下達相關的指令，這不過是民進黨的兩手策略。王鴻薇並點名，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸都有可能成為罷免對象；她警告民進黨，不要以為國民黨是軟柿子，「我們絕對會硬起來」。

民眾黨團指出，民進黨政府不尊重立院反映的多數民意，試圖藉由憲法法庭翻盤三讀通過的法案，鼓吹行政院發動各種對在野黨的造謠攻擊，柯建銘甚至還想把黨鞭向監察院「彈劾」立法院長及秘書長，獨裁式民主才是國會與政局如此紛亂的主因。