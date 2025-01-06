陳時中呼應柯建銘雙罷 藍營點名4綠委反制
民進黨立院黨團總召柯建銘前天揚言罷免立法院正、副院長韓國瑜與江啟臣，還要罷免41位藍營立委，但民進黨表示未具體討論罷免一事，不同調引發關注。國民黨認為綠營玩兩手策略，不排除發動罷免雙北綠營立委反制。
本報系聯合報報導，柯建銘前天揚言罷免立法院正、副院長韓國瑜與江啟臣，還要罷免41位藍營立委，民進黨雖表示未具體討論罷免一事，但行政院政務委員陳時中昨為南投草屯鎮長民進黨候選人蔡銘軒站台時砲火猛烈，要求在場鄉親將18日的草屯鎮長補選，當成大罷免前哨戰，呼應民進黨立院黨團總召柯建銘的「雙罷」。
草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，因任期未過半，縣選委會公告1月18日補選投票，民進黨徵召縣議員蔡銘軒參選，競部昨成立，政務委員陳時中、衛福部次長林靜儀、立委王義川等站台輔選。
陳時中說，草屯補選是藍白強行通過財劃法、憲訴法、選罷法後的首場地方選舉，全國都在看，地方選民要對立法院亂象表達不滿，以前國民黨和民進黨競爭，近年卻已變成台灣人和共產黨在戰，呼籲民眾一定要展現民意。
台北中國時報報導，陳時中怒批在野黨在立法院亂搞，要求在場鄉親應以選票讓全國看見基層的憤怒，將1月18日的草屯鎮長補選當成大罷免前哨戰。陳時中強調，「2月1日起拚大罷免」，一路走下去，台灣的政治才能撥亂反正。
聯合報報導，國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，柯建銘說要全台大罷免，民進黨團幹事長吳思瑤馬上出來切割，說目前黨中央並沒有下達相關的指令，這不過是民進黨的兩手策略。王鴻薇並點名，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸都有可能成為罷免對象；她警告民進黨，不要以為國民黨是軟柿子，「我們絕對會硬起來」。
民眾黨團指出，民進黨政府不尊重立院反映的多數民意，試圖藉由憲法法庭翻盤三讀通過的法案，鼓吹行政院發動各種對在野黨的造謠攻擊，柯建銘甚至還想把黨鞭向監察院「彈劾」立法院長及秘書長，獨裁式民主才是國會與政局如此紛亂的主因。
上一則
FB留言