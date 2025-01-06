我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

黑白集／賴清德版魷魚遊戲 贏家只能「信賴」

黑白集
賴清德版魷魚遊戲的劇本已經寫好，終局贏家只能「信賴」。（本報資料照片）
賴清德版魷魚遊戲的劇本已經寫好，終局贏家只能「信賴」。（本報資料照片）

魷魚遊戲第二季熱映中，台灣政壇也在上演實境版魷魚遊戲。賴清德總統的遊戲規則粗暴又簡單：「順我者生、逆我者亡」，民眾黨前主席柯文哲、海基會前董事長鄭文燦都是見證人。

賴總統的魷魚遊戲明示著兩句通關密碼：「表決可以輸，論述不能輸」、「民主的紛爭要用更大的民主來解決」。在野黨三讀修法，賴政府覆議反制；行政、立法大亂鬥，青鳥、大法官、司法成為賴總統三支箭，只要民進黨表決不利，青鳥就包圍立法院、大法官宣告違憲，再不聽話就司法伺候。當家鬧事、莊家翻桌，國家機器卯贏不卯輸，所謂「更大的民主」就是賴清德個人意志。

賴總統元旦出奇招，主動邀請立法院長韓國瑜到總統府喝咖啡，希望一起聊聊國家大事；值此同時，立院民進黨團總召柯建銘卻放話要罷免韓國瑜，還加碼國民黨立委全罷掉。賴清德、柯建銘一個白臉、一個黑臉，老柯就像立法院「001號」內鬼，帶頭潑糞國會，讓立委大罷免潮更具正當性，老柯是不分區立委，區域綠委卻人人自危。賴清德笑看立院惡鬥，樂當「更大的民主玩家」。

賴清德版魷魚遊戲的劇本已經寫好，終局贏家只能「信賴」，別無他家。但南韓總統尹錫悅「戒嚴之亂」的殷鑑不遠，民主從來不是一個人說了就算，台版魷魚遊戲未完待續。

賴清德 魷魚遊戲 罷免

上一則

觀察站／在野勢力極大化 藍白沒有不合作空間

下一則

柯建銘臉書7000字長文論雙罷 僅4綠委送暖

延伸閱讀

遭指投資大陸 柯建銘告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

遭指投資大陸 柯建銘告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀
徐巧芯：柯建銘藉隨扈投資大陸 中共同路人

徐巧芯：柯建銘藉隨扈投資大陸 中共同路人
柯建銘喊雙罷免 綠高層憂心戰火波及自家人

柯建銘喊雙罷免 綠高層憂心戰火波及自家人
柯建銘「投名狀」？ 游淑慧揭2013曾提凍結台獨

柯建銘「投名狀」？ 游淑慧揭2013曾提凍結台獨

熱門新聞

台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
魚夫（本名林奎佑）驚傳離世，圖為他發表台灣第一部政治反諷動畫「新聞搖頭族」。（本報系資料照）

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

2024-12-31 11:03
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影

柯文哲辭黨主席 全場大哭…推黃國昌代理 只有他沒舉手

2025-01-01 12:05

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位