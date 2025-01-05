前幕僚指柯文哲帶不明金錢回家 陳佩琪：實難確認真偽

台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（中）帶著衣物、書及食物前往台北看守所，將物品寄物交予柯文哲。(記者曾原信／攝影)

台北市前市長柯文哲 身陷京華城容積弊案，曾經擔任輔選幹部的醫師許富舜指稱，曾經親眼見到「不明來源的金錢」被帶回家，柯文哲妻子陳佩琪今天說，這些訊息10年來未曾聽聞，許富舜過去沒有提出任何疑慮，如今的說法實難確認真偽，希望能夠詢問柯文哲確實查證。

台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院裁定柯文哲羈押禁見，陳佩琪昨天在臉書 發文聲援丈夫，許富舜卻在留言區指出，他在2014年建置線上政治獻金電子金流系統，當時真心認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作團隊，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓，難不成這是台灣政治常態。」

民眾黨 立法院黨團主任陳智菡今天代轉陳佩琪回應，直指這些訊息10年來未曾聽聞，柯文哲擔任台北市長期間，許富舜也曾經到家中作客，當時沒有提出任何疑慮，如今柯文哲再度被羈押禁見，這些說法實難確認真偽。

陳佩琪質疑，2014年是哪位人氏給了多少錢，還有柯文哲當天帶回家後，隔天確認有無存入政治獻金專戶，過去曾經有支持者在餐會上捐款，因為銀行已經關門，委請幕僚處理後續作業，詢問身分證字號和地址，隨後再寄上捐款收據，可以證明皆有存入專戶，如果有許富舜所提的情事，請提供人時地與相關圖片檔，以便查證。

陳佩琪也說，等到獲知具體內容，自己就會詢問律師，能否把這些資訊帶進台北看守所，當面詢問柯文哲以確實查證。