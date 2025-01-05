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棄保潛逃入罪修法等無政院版 藍質疑刻意製造司法空窗

記者屈彥辰／台北5日電
國寶集團總裁朱國榮（右）在2023年9月棄保潛逃，高等法院已發布通緝。（本報資料照片）
國寶集團總裁朱國榮（右）在2023年9月棄保潛逃，高等法院已發布通緝。（本報資料照片）

立法院司法及法制委員會6日審查棄保潛逃「入罪化」的刑法修正草案，此案為2017年司改會是會議列為修法重點，但行政院版草案至今未送出。國民黨立委羅智強批政院怠惰，質疑刻意製造司法空窗，才讓「百億賭王」林秉文有機會潛逃。司委會召委吳宗憲說，6日不排除就讓草案出委員會。

羅智強等國民黨立委提案主張，依法逮捕拘禁之人脫逃，由現行「處一年以下有期徒刑」，改「處三年以下有期徒刑」。被告受具保、責付、限制住居、限制出境或限制出海，經合法傳喚不到場，經發布通緝者，亦同。逃匿被告涉犯最輕本刑三年以上有期徒刑之罪者，棄保潛逃，加重其刑二分之一。

涉及八八會館地下匯兌案，被質疑與綠營關係良好、有「百億賭王」之稱的林秉文，交保後...
涉及八八會館地下匯兌案，被質疑與綠營關係良好、有「百億賭王」之稱的林秉文，交保後棄保潛逃。（本報資料照片）

林秉文涉及八八會館地下匯兌案，棄保潛逃。台鹽前董事長陳啓昱涉綠能弊案，遭台南地院通緝，躲藏24日後，於去年11月25日上午，在律師陪同下到案，當晚便遭羈押禁見。

2017年司改國是會議就對棄保逃逸加重刑責有共識，法務部去年8月稱，「棄保潛逃罪」修正草案在行政院核定中，若無意外，會在本屆立院第二會期將送案審議。不過，立院司委會將在6日審查包括民眾黨版在內的刑法修正草案，卻仍未見政院版本草案。

羅智強說，行政院怠惰，好像只要碰上綠色高官，縱放情況比比皆是，民進黨難道是刻意製造司法空窗，讓「綠友友」們逃之夭夭，林秉文也才有機會棄保潛逃。

羅智強說，民進黨針對在野政敵萬里追殺，一刻不鬆，連鉅額交保都不能滿足，一定得「押好押滿」，但遇到桃園市前市長鄭文燦、陳啓昱等人涉案，司法標準完全不同，有些人趁司法空隙逃亡，這就是為何要制訂「棄保潛逃罪」。

羅智強表示，棄保潛逃本身應當作單獨罪責，防止重犯譬如惡行重大的詐欺犯潛逃，保金只是一個成本，若加上刑罰，會有相當嚇阻力。

國民黨立委王鴻薇也批政院打假球怠惰，她都懷疑有協助逃亡之虞，民進黨對於金融犯罪，立法怠惰，針對棄保潛逃的對策都在打假球。

吳宗憲說，棄保潛逃入罪化有必要，台灣沒有「棄保潛逃罪」。早在上會期已經要推棄保潛逃入罪化，當時林秉文等人還未潛逃，提案並非為了特定人。由於修正條文不多，有機會的話，當然讓草案出委員會。

吳宗憲說，台灣棄保潛逃沒有成本，除非當初有交保金，潛逃要沒入保金，但台灣正常案件的交保金其實很低，若無交保金，僅是限制住居或「人保」，那都沒有用。

棄保 國民黨 民進黨

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