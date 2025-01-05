新聞評論／高虹安案停審 綠色陰影下的司法曙光

新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費案，台灣高等法院二審決定停審，聲請憲法法庭宣告立委助理費相關法規違憲。（本報資料照片）

新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費案，一審獲判有罪停職，台灣高等法院二審決定停審，聲請憲法法庭宣告立委助理費相關法規違憲。此番轉折，最令外界驚奇的是，高虹安竟是多年來首宗因涉犯助理費案被判刑的立法委員。此一事實，間接揭露當前司法實已籠罩在政治辦案的陰影下；而高虹安案雖是「立委涉詐助理費遭判刑」特例，卻非近年政治辦案特例。

立委涉犯詐領助理費者，僅見諸媒體報導者，就不下十件。獲不起訴者有民進黨 立委陳瑩、前立委林濁水、王雪峰等；三審無罪定讞者，則有新黨前立委吳成典。目前仍纏訟中或調查中的，有國民黨 前立委李慶華、民進黨立委林宜瑾等案。無疾而終者，也有民進黨前立委陳賴素美、前國民黨僑選立委關沃暖等案。被指與高虹安處理助理費「系出同源」的民進黨立委吳秉叡案，則至今未聞辦案進度。

這些案例，其中在立委任內發生的，雖各自情狀不同，但不起訴、獲判無罪或無疾而終，關鍵都在於檢察官和法官均對立委助理費採從寬認定，只要能證明是在公務上使用，就予以不起訴處分或判決無罪。而與過去案件相比，無論從金額或用途看，高虹安都顯非「犯罪情事特別明確」，或者「犯罪事實特別嚴重」。這也是高院認為立法院組織法第32條關於立委助理費規定有違法律明確性，且認定立委與地方民代助理費性質是否相同存有疑義的原因。

更重要的是，高虹安案從調查、起訴到判決，處處充滿政治運作的斧鑿痕跡。此案爆發，恰值2022年九合一選舉前，高虹安除了是現任立委，亦是民眾黨新竹市長候選人。偵辦過程中，北檢除遭控對助理「押人取供」、「違法取證」，甚至還發生「撤換檢察長」情事。為將高虹安定罪，可說無所不用其極。

但高虹安不是政治辦案下的唯一受害者。同樣涉犯貪瀆案的台北市前市長柯文哲 與桃園市前市長鄭文燦，所獲待遇天差地遠。鄭文燦案在收賄事實明確情況下，桃園地檢署二度偵結，未予起訴；直至檢察長換人、重啟調查並起訴後，亦順利獲得交保。反觀柯文哲案，羈押四個月後，金流迄今不明，偵結、起訴、交保後，北檢卻三度抗告，最終又將柯文哲羈押禁見。

國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙遭控涉貪，也是在2022年九合一選戰那年偵辦，並在縣長選舉登記前夕起訴，近日一審遭重判12年半並停職。另外，已起訴但尚未宣判者，還有國民黨籍的新竹縣長楊文科和立委顏寬恒。這些都遭質疑為選舉操作司法案件。

反觀與民進黨相關的司法案件，不是高舉輕放，就是枉法縱放。超思雞蛋案遭質疑涉弊許久，北檢終於啟動偵辦，卻迄今沒有下文；涉貪的台鹽前董事長陳啓昱，則鬧出「當庭釋放後逃亡」鬧劇。涉及八八會館地下匯兌案，被質疑與綠營關係良好的林秉文，僅以300萬元台幣（約9.1萬美元）交保後棄保潛逃。近日還流出林秉文過去與現任陸委會副主委梁文傑飲酒作樂的畫面。司法受政治干擾之深，讓全民共憤。

高院停審高虹安案，並針對立法院職權行使法關於立法院助理費規定，聲請憲法法庭宣告違憲，所彰顯的意義不僅是要完善立委職權與助理費制度建立，也凸顯司法體系裡仍然有敢於向政治力說「不」的司法人員。這讓籠罩在綠色威權陰影下的司法，露出一絲曙光。不過，政治凌駕司法仍是現在進行式，唯有全民和在野黨都加強監督制衡力道，才有機會讓司法重獲信任。