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蔡壁如嗆「串證」害柯羈押 陳智菡：片面詮釋 把柯往死裡推

記者張曼蘋／台北5日電
蔡壁如表示「羈押的處分書沒有蔡壁如的翻供，有陳智菡的串證」，引發民眾黨內爭議。（本報資料照片）
蔡壁如表示「羈押的處分書沒有蔡壁如的翻供，有陳智菡的串證」，引發民眾黨內爭議。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲日前辭去黨主席，並交由民眾黨立院黨團總召黃國昌代理。而黨籍前立委蔡壁如辭掉台中市政顧問，欲重回黨中央心意已決，蔡、黃恐成黨主席補選競爭對手。蔡壁如昨嗆「羈押的處分書沒有蔡壁如的翻供，有陳智菡的串證」，引發民眾黨副秘書長許甫、民眾黨團主任陳智菡輪番砲轟蔡的翻供「害了柯文哲」。陳智菡昨表示，有人把北檢奇怪認定扣上串證且片面詮釋，是把柯文哲往死裡推。

隨著最快2月改選的民眾黨主席選舉，黨內各派勢力為鞏固版圖，已開始上演互撕戲碼。黃國昌近日因「滿臉鬍渣」的樣貌引發討論，他昨也透露，與全家人跪送爸爸，在葬禮後將爸爸安厝於祖墳。

不過，蔡壁如劍指民眾黨主席，首先要先透過中央委員選舉，返回黨中央，蔡壁如雖挾帶地方組織勢力來勢洶洶，但因起訴書中提到蔡壁如曾向柯抗議黨內周榆修、許甫、陳智菡及謝立功「劣幣驅逐良幣」，蔡事後質疑檢調添油加醋。引發許多小草不諒解，蔡昨也親自留言回覆「羈押的處分書沒有蔡壁如的翻供，有陳智菡的串證！」

許甫昨表示，蔡在檢方問訊時證稱他們四人是劣幣驅良幣，問訊內容曝光後，蔡又稱周榆修、陳智菡兩人是被檢方憑空塞入的，但隔兩日後上廣播媒體，蔡又稱真正該負責任的是他跟謝立功等2021年在中央黨部的人。

民眾黨團主任陳智菡表示，蔡壁如把北檢奇怪認定扣上串證，恐怕害了柯文哲，且片面詮釋...
民眾黨團主任陳智菡表示，蔡壁如把北檢奇怪認定扣上串證，恐怕害了柯文哲，且片面詮釋，把柯往死裡推。（本報資料照片）

陳智菡也表示，之前也有提醒「壁如姐」要謹言慎行，如果有錯誤證詞、被誤解，要趕快處理，而不是在背後翻供，這次羈押理由是因柯文哲有實質影響證人的事實，就是蔡壁如之前在檢方調查時，用臆測方式證實某個資料夾是柯文哲的，後來又說沒有說。

陳智菡說，柯文哲傳資料給她是去年5月，當時媒體聚焦京華城案，她去請教時任北市副市長彭正聲，「必須強調那時司法偵查還沒有開始」，這件事若被說有串證之虞，非常荒謬，「還有人認定這真的是串證，這就是在害柯主席。」

台中市黨部主委江和樹批評，這個時間別再搞分裂了，還沒選上中央委員就鬥成這樣，「柯文哲不在，我都不想要選了！」

江和樹指出，大家當然都很期待蔡壁如參選中央委員，因為不管好壞她都是創黨元老、催生民眾黨的一員，現在不是要內鬥，「妳還沒進入中央委員會就是這個狀況，那未來進入後這個黨還能看嗎？」

民眾黨 柯文哲 黃國昌

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