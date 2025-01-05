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柯建銘喊雙罷免 綠高層憂心戰火波及自家人

記者周佑政／台北5日電
民進黨立院黨團總召柯建銘高喊「罷韓」與「罷藍委」，府院黨憂心罷免戰火一旦點燃，綠營恐也難以倖免。(記者邱德祥／攝影)
民進黨立院黨團總召柯建銘高喊「罷韓」與「罷藍委」，府院黨憂心罷免戰火一旦點燃，綠營恐也難以倖免。(記者邱德祥／攝影)

賴清德總統打算與立法院長韓國瑜喝咖啡，民進黨立院黨團總召柯建銘卻高喊「罷韓」與「罷藍委」。據了解，執政高層雖對韓國瑜在化解朝野分歧上「做不了主」感到無奈，但仍盼與韓對話；府院黨感佩在前線為黨賣力衝鋒的柯建銘，但也憂心罷免戰火一旦點燃，綠營恐也難以倖免。

三大法案闖關之後，行政院對憲訴法提出覆議，但同時賴總統又「遞出橄欖枝」，盼與韓國瑜喝咖啡，團結朝野、化解分歧。然而，柯建銘領軍的民進黨團，提案改選立法院長，柯稱非罷免韓國瑜不可，4日更加碼提出「雙罷」。

藍營質疑賴總統、柯建銘唱雙簧，也酸柯「打臉」賴。據指出，立法院處理三大法案前，府方曾針對若法案過關進行過各種沙盤推演，其中確實考量過由賴總統啟動「院際調解」，與韓國瑜協商討論。不過後來行政院長卓榮泰表達他可直接與韓國瑜溝通，卓揆也隨即在立院處理法案前，主動聯繫韓國瑜協調。

只不過，最後藍營仍強行通過法案，讓執政高層認為韓國瑜「做不了主」，且朝野幾乎沒有無互信基礎，也讓院際調解的想法難以實行。但據了解，即使如此，賴總統仍不放棄與韓國瑜對話機會，因此釋出善意盼與韓喝「和解咖啡」。

柯建銘4日拋出「雙罷」主張後，民進黨隨即表示，尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免具體討論，也被外界解讀為切割柯建銘。親賴的黨團幹事長吳思瑤則說「罷免是人民權利，尊重人民自主自發」。

據了解，執政高層充分尊重黨團自主，也理解感佩柯建銘在朝小野大的國會生態中，透過各種方式抗衡藍白。但有綠營人士表示，藍白強行通過惡法，應透過既有憲政機制救濟，藍白不遵循民意，自然會受到民意反制，若由政黨發動罷免，可以預見各政黨將開始仇恨動員、相互報復，更加不利政局穩定。

韓國瑜 柯建銘 罷免

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