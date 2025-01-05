柯建銘再嗆罷41藍委 府院黨撇清 國民黨：正面迎戰

民進黨立院黨團總召柯建銘4日獨自舉行記者會表示，41位國民黨立委都要罷免掉，此外還要透過公投解散國會。（記者邱德祥／攝影）

民進黨 立院黨團總召柯建銘昨再開戰場，表示除了要改選、罷免 立法院正、副院長韓國瑜與江啟臣，還要「雙罷」，41位國民黨 立委也要罷免掉，此外還要透過公投解散國會。國民黨則批評民進黨已完全撕破和解的假面具，國民黨不會畏戰，一定會正面迎戰民進黨惡意的罷免操作。

不過，民進黨隨即表示，尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。據了解，柯建銘昨開記者會拋「雙罷」等主張，府院黨事前不知情，執政高層尊重黨團自主，但也強調目前沒有發動罷免的規畫。

選罷法等三大法案通過後，朝野對立加劇。民進黨團日前提變更議程改選立法院長，柯建銘昨天隻身舉行記者會表示，要求改選立法院長，即便明知不可為，但至少要留下紀錄，未來黨團也會不斷提案，這周的立院程序委員會也會再提案，若沒有任何作為，民進黨的尊嚴和價值將全部不見。

柯建銘也預告「大罷免潮來了」，他說很多台灣人都看不下去，都說要罷免，且聲音響徹台灣的雲霄，他身為民進黨團總召，有責任要來罷免韓國瑜及江啟臣。民意已經沸騰，41位國民黨立委也要罷免掉（含無黨籍立委高金素梅、陳超明加入國民黨團運作），讓選民知道過去投錯票。

柯建銘說，國民黨怕了才會抹黑他，「這是老柯最有戰力、最成熟的時間」，如今國會已經被中國國家主席習近平管轄，國民黨急著要賣台，要讓中共解放台灣，他在國會已經31年，知道現在民意已經沸騰。

他指出，大法官釋字645號解釋，指立法院可以提出公投，符合憲法主權在民與人民有創制、複決權，民意最重要，修憲就要公投，「解散國會是更小的事情，解散國會用公投是可以的」，否則完全沒有主權在民的機制，這是唯一的機會。

不過，綠營內部對是否發動罷免不同調。民進黨團幹事長吳思瑤說，柯建銘的發言是對國會民主的憂慮，也反映民進黨支持者共同的焦慮；罷免是人民權利，尊重人民自主自發，但民進黨沒有主動主導任何一個罷免案。

民進黨則表示，各地的罷免行動都是公民自主行動，能理解國會失序亂象下，黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨日揚言，除罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣外，亦會針對四十一位區域藍委發動罷免。國民黨第一時間出面回應，批評民進黨已完全撕破和解的假面具，就是要讓台灣陷入無止盡的對抗與惡鬥之中，更正告民進黨，國民黨不會畏戰，一定會正面迎戰民進黨惡意的罷免操作。

綠營擬發動藍委大罷免，去年即有傳言。民進黨秘書長林右昌去年曾說，罷免不是民主政治常態，比大選還困難，可能不要去談要透過罷免來增加國會席次，這角度並不是很健康。針對去年、今年綠營說法不一，國民黨立委賴士葆直言，民進黨不演了，目的就是奪權。

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，柯建銘因權力無限擴大、膨脹，甚至動輒稱民進黨團委員不做什麼事情便開除黨籍。柯建銘總召儼然變成「柯主席」。上帝要毀滅一個人必先使其瘋狂，看起來柯建銘處於瘋狂狀態。

國民黨立委李彥秀表示，民進黨習慣過去完全執政的霸道，無法面對雙少數的困境，不知謙卑面對民意，在同胞中找敵人，透過黨國機器全面對在野黨發起戰爭，政治追殺。民進黨的綠色威權體制，出賣台灣的自由民主是現在進行式。

國民黨立委翁曉玲在臉書貼文說，如果「罷免」，是解決當前台灣憲政民主危機的重要手段，那麼「罷免總統」，自然不能排除在外。她主張，可以全民罷免總統，增訂「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接罷免之」的修憲案。