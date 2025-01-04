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柯建銘嗆大罷免藍委 國民黨：撕和解假面具 絕不畏戰

記者屈彥辰／台北即時報導
繼昨日提案罷免立法院長韓國瑜後，民進黨立院黨團總召柯建銘今拋出，針對國民黨所有區域立委進行罷免。(記者邱德祥／攝影)
繼昨日提案罷免立法院長韓國瑜後，民進黨立院黨團總召柯建銘今拋出，針對國民黨所有區域立委進行罷免。(記者邱德祥／攝影)

繼昨日提案罷免立法院長韓國瑜後，民進黨立院黨團總召柯建銘今拋出，針對國民黨所有區域立委進行罷免。國民黨譴責，民進黨已完全撕破和解的假面具，就是要讓台灣陷入無止盡的對抗與惡鬥之中，更要正告民進黨，國民黨不會畏戰，一定會正面迎戰民進黨惡意的罷免操作。

國民黨指出，賴清德總統才剛宣誓派任立法院長韓國瑜，出席美國川普總統就職，甚至要再行前與代表團喝大和解咖啡。另一邊民進黨秘書長林右昌轉身就批評在野黨「無所不用其極地『鬥』」。民進黨立院黨團提案要改選立法院長，今天甚至柯建銘竟然提出全面罷免區域立委的雙罷主張。大玩兩面手法，哪裡有和解誠意。難道是賴清德的和解咖啡，太燙口了，燙傷了柯建銘玻璃心嗎？

國民黨批評，柯建銘的言行，已經宣示與多數民意對決，猶如出軌的失速列車，更是鋪陳賴清德走向南韓戒嚴的軌跡。難道民進黨口中更大的民主，就是戒嚴嗎？賴清德打從心裡計算就是要用戒嚴對抗民意嗎？

國民黨指出，過去這段時間民進黨暗中支援的罷免團體，早在法定罷免運作起跑日開始前，串連運作，積極連署，民進黨操作痕跡明顯。吳思瑤卻仍佯稱民進黨不會介入。柯建銘今天的宣誓直接撕破民進黨自己偽善的面具，毫不掩飾地宣稱將介入罷免，寧可背負惡意操作罷免的惡名，也要窮盡各種低劣的方法，鞏固民進黨執政威權，與多數民意對幹。擺明了就是選輸了想重選，更是積極幫助賴清德鋪陳挺戒嚴的民主倒退路線，充滿了「只把民進黨的民主當成民主」的惡劣威權心態。

國民黨強調，面對民進黨的惡意操作，讓中華民國民主憲政陷入危機，國民黨不會退縮，一定會更加團結，凝聚多數民意，共同對抗民進黨的假民主、真戒嚴。

罷免 韓國瑜 柯建銘

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