我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯「30＋」場次超越喬丹 率湖人近9戰7勝

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

課審大會成朝野角力戰場 藍綠各推7委員部分政治色彩濃

記者許維寧、林佳彣、張博瑞／台北4日電
一○八課綱上路迄今五年多，下波課綱將展開微調，由課程審議會討論。示意圖。（本報資料照片）
一○八課綱上路迄今五年多，下波課綱將展開微調，由課程審議會討論。示意圖。（本報資料照片）

一○八課綱上路迄今五年多，下波課綱將展開微調，由課程審議會討論，由於部分委員去年底任期屆滿，繼任人選由立院黨團推舉的審查委員決定，這也讓課審大會往往成了藍綠角力的戰場。據了解，國民黨推舉人選不少具反教改、反一○八課綱背景，民進黨則推舉有教育國師之稱的台大教授陳東升等人，民眾黨推北市教育局前局長曾燦金。

該名單出爐後，教育界譁然，紛紛表示「不可思議」。一名教育界人士指出，儘管課審會委員審查會任務是決定課審會人選，不經手微調一一八課綱，但部分人士政治色彩太濃，不盡然能看出教育專業，由於藍綠各七席，可說平分秋色，當決定課審會人選時，預料白營曾燦金將扮演關鍵少數。

根據高級中等教育法規定，課審會委員由政府機關代表與非政府代表組成，其中非政府代表由校長、家長、教師等團體提名，名單提交課審會委員審查會，獲半數同意後送行政院聘任。

課審會委員審查會則由國會推舉11至15人組成。據了解，藍綠兩黨均各推七人，國民黨推舉佛光大學校長趙涵捷、北一女國文教師區桂芝、中華語文教育促進協會祕書長段心儀、台師大名譽教授吳武典、政大教育系退休教授周祝瑛、東海政治系教授宋興洲、台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭。

民進黨則推舉教育部前次長吳財順、台大社會學系教授陳東升、公視前董事長鄭同僚、政大副校長詹志禹、政大社會系退休教授顧忠華、台中教育大學校長郭伯臣、台師大教育系教授陳佩英；民眾黨僅推曾燦金一人。

其中區桂芝、段心儀均曾批判一○八課綱與去中國化，區桂枝更曾痛罵課綱罔顧德育和升學現實，是教改滅台最後一哩路；退休教授周祝瑛、吳武典則是大力反對教改，如今都被推舉為課審會委員審查會一員，引發教育界討論。

全教總文宣部主任羅德水表示，課審會審查會委員遴選應回歸教育專業，但起初依政黨國會席次按比例推薦，立意就錯了。台灣始終擺脫不了意識形態的問題，尤其是中小學課程，建議還是應多一點教育專業，少一些政治干擾。

全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐也說，各政黨都有各自想在教育發揮的立場和傾向，但教育就該回歸到教育，政治色彩應淡化，讓課審會回到教育中立。

退休 民眾黨 國民黨

上一則

冷眼集/政治算計？賴清德柯建銘唱黑白臉 國家永無寧日

下一則

數發部預算疑浮編 在野揚言5清潔工經費砍到300萬

延伸閱讀

冷眼集／高鐵南延政策轉彎 為延而延專業陪葬

冷眼集／高鐵南延政策轉彎 為延而延專業陪葬
柯文哲交保 北檢抗告 高院裁定撤銷發回更裁

柯文哲交保 北檢抗告 高院裁定撤銷發回更裁
中國電影「好東西」展現女性覺醒 外媒：只可能發生在大城市

中國電影「好東西」展現女性覺醒 外媒：只可能發生在大城市
大法官同意權案 白挺劉靜怡「不分顏色」 綠祭黨紀約束

大法官同意權案 白挺劉靜怡「不分顏色」 綠祭黨紀約束

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05
YouTuber八炯今晚發布「統戰紀錄片下集」，內容稱「福建統戰處處長」不只是台灣人，還是「宋楚瑜那邊派過來的」。親民黨發表聲明駁斥，指該影片假借一通電話，就開始大作文章，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名。(本報系資料照)

八炯反共片抖出宋楚瑜 親民黨：羅織罪名

2024-12-28 09:30

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣