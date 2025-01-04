課審大會成朝野角力戰場 藍綠各推7委員部分政治色彩濃

一○八課綱上路迄今五年多，下波課綱將展開微調，由課程審議會討論。示意圖。（本報資料照片）

一○八課綱上路迄今五年多，下波課綱將展開微調，由課程審議會討論，由於部分委員去年底任期屆滿，繼任人選由立院黨團推舉的審查委員決定，這也讓課審大會往往成了藍綠角力的戰場。據了解，國民黨 推舉人選不少具反教改、反一○八課綱背景，民進黨則推舉有教育國師之稱的台大教授陳東升等人，民眾黨 推北市教育局前局長曾燦金。

該名單出爐後，教育界譁然，紛紛表示「不可思議」。一名教育界人士指出，儘管課審會委員審查會任務是決定課審會人選，不經手微調一一八課綱，但部分人士政治色彩太濃，不盡然能看出教育專業，由於藍綠各七席，可說平分秋色，當決定課審會人選時，預料白營曾燦金將扮演關鍵少數。

根據高級中等教育法規定，課審會委員由政府機關代表與非政府代表組成，其中非政府代表由校長、家長、教師等團體提名，名單提交課審會委員審查會，獲半數同意後送行政院聘任。

課審會委員審查會則由國會推舉11至15人組成。據了解，藍綠兩黨均各推七人，國民黨推舉佛光大學校長趙涵捷、北一女國文教師區桂芝、中華語文教育促進協會祕書長段心儀、台師大名譽教授吳武典、政大教育系退休 教授周祝瑛、東海政治系教授宋興洲、台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭。

民進黨則推舉教育部前次長吳財順、台大社會學系教授陳東升、公視前董事長鄭同僚、政大副校長詹志禹、政大社會系退休教授顧忠華、台中教育大學校長郭伯臣、台師大教育系教授陳佩英；民眾黨僅推曾燦金一人。

其中區桂芝、段心儀均曾批判一○八課綱與去中國化，區桂枝更曾痛罵課綱罔顧德育和升學現實，是教改滅台最後一哩路；退休教授周祝瑛、吳武典則是大力反對教改，如今都被推舉為課審會委員審查會一員，引發教育界討論。

全教總文宣部主任羅德水表示，課審會審查會委員遴選應回歸教育專業，但起初依政黨國會席次按比例推薦，立意就錯了。台灣始終擺脫不了意識形態的問題，尤其是中小學課程，建議還是應多一點教育專業，少一些政治干擾。

全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐也說，各政黨都有各自想在教育發揮的立場和傾向，但教育就該回歸到教育，政治色彩應淡化，讓課審會回到教育中立。