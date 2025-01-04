藍委：綠濫用公帑打造媒體黑熊部隊 三立民視3年11.3億

國民黨立委徐巧芯（左）及羅廷瑋昨舉行記者會，質疑政府濫用國家公帑打造「民進黨媒體黑熊部隊」。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨立委羅廷瑋、徐巧芯昨舉行記者會，揭露政府部會及國營事業媒體宣傳費，集中少數特定媒體，另有「推展費」用以養網軍、辦活動，還濫用國家公帑打造「民進黨 媒體黑熊部隊」。

立法院預算 中心統計2025年度中央政府總預算公務預算的「媒體政策及業務宣導費」，總計編列14.9億(台幣，下同，約4525萬美元)，比去年增5.9億元，漲幅65%。

羅廷瑋表示，農業部是大內宣的翹楚，媒宣費九成以上均採限制性招標，2021年至2023年均破九成，居各部會之冠。前十大得標廠商，有六間年年重複，分別為三立、民視、東森、華視、凱絡媒體以及跨界策略，每年分得7億元左右的預算。

羅廷瑋說，其中三立、民視高居一、二名，三年共分得11.3億元，占一半以上；媒宣費、推展費豢養、滋潤特定媒體。羅廷瑋指出，為了讓政策宣傳管道更多元，將在立法院提案，以主決議方式要求媒宣費採限制性招標者，金額需限縮至各單位年度預算的1成以內。

徐巧芯表示，民進黨立委、黑熊學院創辦人沈伯洋曾說，僅拿過政府5萬元經費補貼，但她發現黑熊學院去年曾從外交部拿走100萬元的宣傳預算，讓該協會得以持續運作。

徐巧芯說，中油、台電媒體宣傳及推展費，112年到114年增幅分別是57%及53三，尤其台電去年跟今年向政府要2000億，對外說快破產 ，但媒宣費卻增加。勞動部的就業安定基金拿去辦演唱會，媒宣費及推展費從112年到114年增幅達68%，勞保作業基金媒宣費及推展費，112到114年增幅達89%。

沈伯洋駁斥，徐巧芯烏龍爆料，活動是由黑熊民防教育協會主辦、內政部警政署協辦，論壇向外交部申請100萬元經費為符合補助要件的補助經費申請，希望透過活動讓大家更清楚俄烏戰爭局勢、烏克蘭民防發展。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，費用的支用當然可以監督，但不需無限上綱，因為不論誰執政都有政策的推廣與宣導必要。