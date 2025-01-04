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柯建銘突提案罷韓送彈劾 林濁水：不要學山大王

台灣新聞組／台北4日電
立法院長韓國瑜（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。本報資料照片
立法院長韓國瑜（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。本報資料照片

三大法案闖關成功，朝野持續僵，民進黨立院黨團昨突然拋出震撼彈，在院會提變更議程案「改選院長」，民進黨團總召柯建銘直指立法院長韓國瑜不適任，更揚言非罷免韓不可。國民黨團總召傅崐萁反酸，賴清德總統才邀韓喝咖啡，柯建銘再一次打臉賴總統。

立法院日前完成選罷法、憲法訴訟法、財劃法修法，民進黨團不滿韓國瑜至今未送出選罷法與財劃法，昨天提案要求改選立法院長。立法院副院長江啟臣昨主持召集朝野協商，最後裁示因程序不符、暫時不處理。民進黨團幹事長吳思瑤表示，將在7日的程序委員會正式排案。

柯建銘表示，民進黨團有原則，非罷免韓國瑜不可，不管會不會成功，這是基本原則立場。民進黨團若這時不提出罷免韓國瑜，民進黨就可以關門了。

柯建銘也說，會將韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、立院祕書長周萬來、內政委員會召委徐欣瑩跟財政委員會召委陳玉珍等人送監察院彈劾，另也會到法院提告。

對於民進黨團提案改選院長，傅崐萁說，賴清德總統在元旦才呼籲朝野要走向民主的政府，也邀請韓國瑜喝「大和解咖啡」，結果「柯建銘到底是跟賴清德總唱雙簧，還是再一次打臉賴總統」，一個說要大和解、一個又說要提罷免，令人無法理解。國民黨絕對團結一心，不會中柯建銘計謀。

民進黨團總召柯建銘批立法院長韓國瑜不適任，提案改選院長，國民黨團總召傅崐萁（中）...
民進黨團總召柯建銘批立法院長韓國瑜不適任，提案改選院長，國民黨團總召傅崐萁（中）說，賴清德總統才邀韓喝咖啡，柯建銘再一次打臉賴總統。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨立委李彥秀說，賴清德一邊派任韓國瑜出訪美國總統就職，還說要行前喝和解咖啡，另一邊民進黨團就找藉口，找理由改選立法院長，大玩兩面手法，再次暴露出賴清德根本無法管控立法院黨團的躁動。民進黨團粗暴作為，直接把和解咖啡潑在賴清德臉上。

民進黨前立委林濁水表示，戰鬥綠鬥性再進一階，但他也提醒，議長（韓國瑜）在當前立法院中民眾好感度少有人能及，如何師出有名要想清楚，不要學山大王任意暴衝。

此外，江啟臣昨召集三黨協商議程花了三小時，吳思瑤說，民眾黨團總召黃國昌姍姍來遲，進到會場不到十分鐘，不參與朝野協商、不參與討論，「黃國昌當了代理主席，就那麼大牌嗎？」民進黨團書記長蔡易餘說，黃國昌是「盤仔假流氓」。

昨朝野協商，藍營主張先過發展觀光條例、警察人事條例，綠營則希望先過運動部組織相關條例，最後達成共識將在下周一朝野協商發展觀光條例、警察人事條例兩案，並於下周二完成三讀。

民進黨團總召柯建銘批立法院長韓國瑜不適任，提案改選院長，國民黨團總召傅崐萁（中）...
民進黨團總召柯建銘批立法院長韓國瑜不適任，提案改選院長，國民黨團總召傅崐萁（中）說，賴清德總統才邀韓喝咖啡，柯建銘再一次打臉賴總統。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨 韓國瑜 賴清德

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