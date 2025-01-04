我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯「30＋」場次超越喬丹 率湖人近9戰7勝

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

黑白集/最後「垃圾時間」 柯建銘吃不開倒韓洩恨

黑白集

因立法受挫，民進黨團總召柯建銘最近不斷嚷嚷「罷免韓國瑜」、「解散國民黨」；沒想到，他還玩真的。民進黨團昨天提案變更議程，以韓國瑜「違法又違憲」為由，要求「改選立法院長」。

看來，只要韓國瑜坐在那裡一天，柯建銘的滿腔怒火就無處可消。老柯當然知道，以民進黨的席次，根本動不了韓國瑜一根汗毛。但他氣噗噗地說，不管會不會成功，這是基本的立場和原則。言下之意，他要洩憤，民進黨團得跟著他起舞。

明眼人都看出，老柯已來到了他的「垃圾時間」。儘管在「王院長」年代也很吃得開，但這位「萬年總召」已過了他呼風喚雨的顛峰；如今綠營的「雙少數」局面，他已漸漸玩不動了。趁著下會期可能「總召」職位不保，他這會期先把「倒韓」大戲演到爆，至少能留下自己的威名，讓世人見識他老柯的能耐。

問題是，好端端的國會舞台，拿來搬演老柯個人的恩怨戲碼，許多民眾很不領情。昨天民進黨團提案改選院長的消息一出，短短四小時就衝進兩千多則留言，罵他「選輸翻桌」，更多人則喊「總統也改選」。柯建銘討拍不成，也把賴清德拉下水。

蔡政府時代，柯建銘駛的是順風船，當然得意。但如今颳逆風，老柯還要硬幹，得小心翻船。柯總召不如早日自己求去，別再浪費大家的時間。(轉載自聯合報)

民進黨 韓國瑜 賴清德

上一則

醫美亂象難解 研議非麻醉醫可麻醉 挨轟踐踏專業開倒車

下一則

冷眼集/政治算計？賴清德柯建銘唱黑白臉 國家永無寧日

延伸閱讀

新聞評論／賴清德提創制、複決 向反對黨宣戰？

新聞評論／賴清德提創制、複決 向反對黨宣戰？
選罷法、財劃法未送總統公布 藍咨請延緩 綠嗆「罷韓」

選罷法、財劃法未送總統公布 藍咨請延緩 綠嗆「罷韓」
劉靜怡要柯建銘、沈伯洋秀證據「造謠都可以講成敬重」

劉靜怡要柯建銘、沈伯洋秀證據「造謠都可以講成敬重」
新聞眼／賴清德對民意太自信 民進黨有異聲憂走入困境

新聞眼／賴清德對民意太自信 民進黨有異聲憂走入困境

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05
YouTuber八炯今晚發布「統戰紀錄片下集」，內容稱「福建統戰處處長」不只是台灣人，還是「宋楚瑜那邊派過來的」。親民黨發表聲明駁斥，指該影片假借一通電話，就開始大作文章，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名。(本報系資料照)

八炯反共片抖出宋楚瑜 親民黨：羅織罪名

2024-12-28 09:30

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣