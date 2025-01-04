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新聞評論／辦柯貪瀆說故事 證據不夠人格毀滅湊數

聯合報社論
民眾黨前主席柯文哲（左）因京華城等弊案再遭羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌3日宣布，1月11日司法節號召民眾上街抗議綠色威權。（記者胡經周／攝影）
民眾黨前主席柯文哲（左）因京華城等弊案再遭羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌3日宣布，1月11日司法節號召民眾上街抗議綠色威權。（記者胡經周／攝影）

歷經三次接押庭，重獲一周自由的柯文哲才辭去民眾黨主席，旋又因「有串證之虞」遭收押。前一次接押庭，柯文哲的交保金額從3000萬（台幣，下同，約91萬美元）提高至7000萬元，並戴上電子腳鐐實施科技監控，但檢方顯然認為這還不夠。如此三出三進，不免升高外界對賴政府「政治辦案」的批評。畢竟柯文哲已遭押近4個月，而檢方起訴書並未掌握詳盡的貪瀆金流，現在難道想藉羈押補足證據？

檢方所謂「有串證之虞」，是指柯文哲秘書「橘子」許芷瑜仍然在逃，兩人可能勾串湮滅證據。從庭上的攻防看，許芷瑜曾數度參與運送見不得光的政治獻金，顯非柯文哲口中所稱「就是個愛玩的女孩」，或「只是拖箱子的人」。問題是，檢方在偵辦過程未竭力透過其男友或家屬找到「橘子」促其配合，直到後期才將她通緝，顯得相當輕忽。而柯文哲亦未曾喊話要許芷瑜返台投案，以證其清白，這難道要讓對方為自己揹負原罪在外流浪40年？

從柯文哲遭檢方求刑28年半的4條罪狀看來，他身為市長、黨主席及總統候選人等角色，對於各路獻金、捐款、商品錢流的處理卻毫無章法，公庫、黨庫胡亂通私庫，令人瞠目結舌。這是法律知識不足也好，是貪念作祟也罷，無論如何，其廉潔與清白形象在被羈押前其實已幾近崩毀。問題是，司法偵辦貪瀆，不能採取「人格毀滅」式的抽象塗抹，而必須謹慎抽絲剝繭，建立客觀可昭公信的證據力。然而，北檢卻以為光憑「說故事」就能將柯文哲定罪，輕忽了自己嚴肅偵查的本務。

也因此，儘管一般民眾對柯文哲夫婦收獻金、看豪宅、買商辦、賣小物的作法都頗為不齒，但檢方公布的起訴書內容之「無料」，卻更令人狐疑。原因無他，這些內容，都已在鏡週刊或其他綠媒中陸續披露過。亦即，在柯文哲的貪瀆案中，所謂的「偵查不公開原則」根本不曾存在。檢方不斷向綠媒洩漏案情，藉此結合名嘴、網軍對柯文哲進行人格毀滅，而最高檢也從未加以制止。在這種情況下，誰會相信柯文哲的貪瀆案能得到公平審判？

外界質疑柯案已淪為「政治辦案」，並非無的放矢。事實上，司法辦藍、辦綠，確實輕重緩急迥然有別。桃園市前市長鄭文燦因華亞科案收賄500萬元遭求刑12年，是因為影音證據確鑿且遭高層擱置多年，俟改朝換代才重啟偵辦。然而，關於「鄭百億」的傳聞何其多，他只有這案該辦嗎？

再看，前台鹽董座陳啓昱因積欠賭債掏空台鹽11億，訂下不平等條約損害公司、圖利自己；台南地院竟裁定僅以150萬元交保，他隨即潛逃。廿多天後，南檢宣布陳啓昱由律師陪同投案，但投案時無人看到其身影，投案後也未見案件審理有任何進度，該案如同鬼魅般匿蹤。諷刺的是，積極報導社會新聞的鏡週刊，一個多月來也未對該案置一詞。是陳啓昱的貪瀆犯行大到無法公開嗎？還是在上級的關照下，綠營的自家醜事絕不能拿出來接受公評？

去年，新竹市長高虹安因區區11萬元的助理費遭判7年4個月重罪，宜蘭縣長林姿妙則因處理土地增值稅案遭判12年半。兩者案情雖然各異，卻都是司法針對在野黨執政縣市首長而發。再加上柯文哲的「8案齊發」，及檢方不屈不撓地將他羈押，對比綠營高官犯罪的輕辦，在在讓人對濃厚的「政治辦案」氣味感到難以忍受。唯一值得肯定的是，高院認為高虹安案適法性有疑義要求停審釋憲，這是司法一片墮落聲中的自我提升。

柯文哲 民眾黨 高院

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