柯文哲遭押回籠 要在看守所過年 除夕晚餐菜色曝光

民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。（記者胡經周／攝影）

台灣民眾黨 前主席柯文哲 涉京華城、政治獻金等案遭起訴，日前以7000萬元台幣交保後，2日包括威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、北捷前董座李文宗，與柯文哲再度被裁定羈押禁見，柯遭押回籠今年勢必將在台北看守北所過年，首次品嘗北所的春節美味年菜大餐。

台灣法務部矯正署台北看守所日前公布1月分收容人伙食菜單，3日柯文哲的早餐是玉米粥、辣菜心，午餐是黑胡椒豬片、炸雞排塊、海帶芽蛋花湯，晚餐則吃紅燒獅子頭、京醬貢丸、時令蔬菜、羅宋湯。

若柯文哲的律師沒有提出抗告或抗告未成功，今年勢必要留在看守所過年了，年夜菜會吃什麼也讓外界非常好奇，依據北所公布的菜單指出，28日除夕當天早餐吃玉米芙蓉粥和甜納豆，午餐是日式豬排、海鮮燴什錦、長命百歲雞、養氣人蔘雞湯；晚餐則是極品佛跳牆、蔥油淋雞、美味魚香彩椒、什錦火鍋，看起來吃的相當豐富又澎湃。

至於初一早餐為桂元八寶粥及豆棗，午餐吃蠔油牛、歲歲平安、客家小炒、紅棗銀耳蓮子甜湯，晚餐則是回鍋肉片、糖醋雞丁、鮮筍燴雙菇、養生羊肉爐；初二早餐為吻仔魚肉粥和肉鬆，午餐是炸里肌肉排、香辣沙茶羊肉、青花炒雙菇、十全當歸鴨湯，晚餐為紅燒牛肉、海鮮總匯、香蒜高麗菜、藥膳排骨湯。