我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

柯文哲遭押回籠 要在看守所過年 除夕晚餐菜色曝光

記者王長鼎／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。（記者胡經周／攝影）
民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。（記者胡經周／攝影）

台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案遭起訴，日前以7000萬元台幣交保後，2日包括威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、北捷前董座李文宗，與柯文哲再度被裁定羈押禁見，柯遭押回籠今年勢必將在台北看守北所過年，首次品嘗北所的春節美味年菜大餐。

台灣法務部矯正署台北看守所日前公布1月分收容人伙食菜單，3日柯文哲的早餐是玉米粥、辣菜心，午餐是黑胡椒豬片、炸雞排塊、海帶芽蛋花湯，晚餐則吃紅燒獅子頭、京醬貢丸、時令蔬菜、羅宋湯。

若柯文哲的律師沒有提出抗告或抗告未成功，今年勢必要留在看守所過年了，年夜菜會吃什麼也讓外界非常好奇，依據北所公布的菜單指出，28日除夕當天早餐吃玉米芙蓉粥和甜納豆，午餐是日式豬排、海鮮燴什錦、長命百歲雞、養氣人蔘雞湯；晚餐則是極品佛跳牆、蔥油淋雞、美味魚香彩椒、什錦火鍋，看起來吃的相當豐富又澎湃。

至於初一早餐為桂元八寶粥及豆棗，午餐吃蠔油牛、歲歲平安、客家小炒、紅棗銀耳蓮子甜湯，晚餐則是回鍋肉片、糖醋雞丁、鮮筍燴雙菇、養生羊肉爐；初二早餐為吻仔魚肉粥和肉鬆，午餐是炸里肌肉排、香辣沙茶羊肉、青花炒雙菇、十全當歸鴨湯，晚餐為紅燒牛肉、海鮮總匯、香蒜高麗菜、藥膳排骨湯。

柯文哲 民眾黨

上一則

陳文茜預立遺囑「差點暈倒」 看到規定讓她決定好好活著

下一則

美台避免雙重課稅立法 俞大㵢：有高度共識 樂觀期待

延伸閱讀

柯文哲再度被羈押 上囚車影片曝光

柯文哲再度被羈押 上囚車影片曝光
柯文哲等4被告全羈押禁見 顏若芳：做這事踩了法院紅線

柯文哲等4被告全羈押禁見 顏若芳：做這事踩了法院紅線
柯文哲再度羈押 黃國昌：律師團將提抗告

柯文哲再度羈押 黃國昌：律師團將提抗告
北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
台北市議員應曉薇。記者蕭雅娟／攝影

辦保才發現應曉薇有2本護照？法院：下周二開庭調查

2024-12-27 09:58

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣