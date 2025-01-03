「辦公室一定很香」…編制261人聘58清潔工？ 數發部有話說

民眾黨發文質疑，數位發展部編制員工僅261人，卻聘用58名清潔員，「辦公室一定很香」；數發部澄清，58人包括警衛、駕駛等，清潔工僅5人。（本報系資料照片）

數位發展部編列今年度預算 ，環境清潔等工作勞務承攬58人、支出近4000萬元(台幣，下同，約121.5萬美元)，民眾黨 團質疑，該部編制員工僅261人，卻聘用58名清潔員，「辦公室一定很香」；藍委還算出平均每人月薪高達5.6萬元(約1700美元)，高於一般清潔工、保全薪資水準，質疑「暗藏網軍、酬庸」；數發部對此澄清，58人包括警衛、駕駛等，清潔工僅5人。

財劃法修法爭議餘波盪漾，民眾黨立法院黨團昨天在臉書發文批評，執政黨聲稱財政收支劃分法把錢分給地方後，中央就沒錢了，但細看數位發展部預算編列，就可看到許多浪費公帑行為，像是該部編制員工僅261人，卻聘用58名清潔員，「辦公室一定很香」；也包含2025年度編列國外旅費2220萬元(約67.4萬美元)，以及數發部「一般行政」進用辦理辦公處所環境「勞務承攬」編列3903萬8000元(約118.6萬美元)。

民眾黨立法院黨團指出，數發部編制職員才261人，聘用58名清潔工，比例高達1：4.5，並不合理。數發部說明，58名勞務承攬人力從事包含環境清潔5名、警衛勤務8名、駕駛7名、機電2名、文書及事務工作28名及其他輔助人力8名。

數發部並表示，近年來，中央各機關學校落實普通工友、技術工友及駕駛員額精簡政策，數發部成立至今，並沒有獲行政院同意核配工友人力。

為因應業務多元複雜，數發部強調，低度公權力執行的業務項目如電話總機、清潔、檔案管理、駕駛、電腦維修、公文傳遞、資料登錄民眾服務等業務，數發部從成立之初，就是運用承攬派駐人力協助辦理，只能編列一般行政費用，採委外承攬方式，請廠商派駐58名協助相關清潔、保全、機電、駕駛等事務，並沒有外界所稱，聘58位清潔人員的情況。

據中國時報報導，國民黨 立委賴士葆說，數發部勞務承攬人力編列逾3903萬元，扣除必要支出，換算下來每人月薪5.6萬元，高於一般清潔工、保全薪資水準，尤其數發部容易有暗藏網軍、酬庸，數發部應對外說明針對遴選細節。

國民黨立委黃健豪也批數發部把不同性質的勞務工作編在同一項預算，寫得「不清不楚」，不知道數發部是故意還是不小心？