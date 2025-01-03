新聞幕後／「政治辦案」耳語持續發酵 民進黨憂後座力

民眾黨主席柯文哲遭北檢求處重刑，總統府資政謝長廷接二連三逆風發文，引發關注。(本報資料照片)

民眾黨 前主席柯文哲 涉京華城等案，遭起訴求刑28年6個月。總統府資政謝長廷認為，柯文哲收賄證據薄弱，據了解，綠營內部有不少人認同謝長廷看法，憂心「政治辦案」耳語持續發酵，對民進黨 產生政治後座力。

律師出身的謝長廷日前針對柯文哲案表示，讀完起訴書後，就法律上犯罪要件而言，柯收賄證據薄弱。民進黨人士說，謝長廷意見並非個案，北檢查不到金流已成為被質疑「政治辦案」硬傷，該說法簡單易懂，在基層快速發酵，相關效應正衝擊民進黨，且凝聚非綠陣營，不可等閒視之。

民進黨人士表示，相信司法只問證據、不問顏色，但社會上已對柯案貼上政治辦案標籤，成了信者恆信、不信者恆不信的意識形態問題。近日輿情分析結果顯示，中間選民認為「柯文哲有貪汙」、「民進黨也有政治力介入」比率相當，這對民進黨要搶攻白營流動選票不利。

黨內人士說，白營基本盤並未隨著柯文哲起訴潰散，政治辦案標籤一旦被貼上，勢必進一步凝聚民眾黨支持者內部向心力，未來藍白更可能以此為最大公約數，聯手攻擊執政黨。一名南部民進黨立委指出，北檢關於金流方面證據力受質疑，影射民進黨政治辦案，對綠營已造成傷害，相關效應不可輕忽。

民進黨立委沈伯洋則說，賄賂罪其實「要錢」就成立，不用到收錢階段；但本案北檢還是用收錢來起訴，是因為另一方都已經提款，且收受方已經說收到。如果只是因不知道給的時間地點，那這條罪可廢了，找不到金流的說法並不合理。