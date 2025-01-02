我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美企在川普第一任期會為美中關係發聲 這次卻保持沉默？

史坦普500恐連續2年無緣聖誕行情 但未必能左右新年表現

柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人都到了 等待重開羈押庭

記者蕭雅娟、王聖藜、王宏舜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲交保遭撤銷，台北地院排定2日晚再開羈押庭，柯文哲下午已到台北地方法院等待開庭。（記者邱德祥／攝影）
民眾黨前主席柯文哲交保遭撤銷，台北地院排定2日晚再開羈押庭，柯文哲下午已到台北地方法院等待開庭。（記者邱德祥／攝影）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案遭起訴，台北地方法院二度定柯等4人交保，檢方抗告成功，台灣高等法院撤銷原裁定發回，北院定2日6時開庭，由3位法官在不同法庭同時開庭訊問。威京集團主席沈慶京下午2時許趕赴北院，由親友推輪椅致候審室，全程面戴口罩，不發一語。

應曉薇上午10時許抵達北院，面帶微笑未說明進入法院；李文宗則於中午12時許帶從北院側門經法警引導進入候審室；柯文哲下午1時許抵達，從北檢門口一路微笑走至法院候審室；沈慶京則是下午2時許，經親友協助推輪椅抵達法院候審室，面戴口罩不發一語。

北院審判長江俊彥、受命法官許芳瑜，及陪席法官楊世賢，日前重開羈押庭，裁定柯文哲自3千萬元，加保至7千萬元；沈慶京自4千萬元加保至1億元；應曉薇自1千5百萬元加保至3千萬元；李文宗自1千萬元加保至2千萬元。4人的親友團順利籌出鉅額交保金辦保，柯等人配戴科技監控設備回家。北檢31日跨年夜下午5時許二度提抗告。高院於元旦撤銷原裁定，發回北院。

高院1日指出，北院去年12月26、26、29日訊問柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇及同案被告彭振聲，僅彭坦承圖利，其他4人都不認罪；高院認為柯等4人多所辯解，從卷證資料來看，否認的答辯未盡相符，認為4人與其他被告或證人顯有「勾串空間」。

京華城案、政治獻金案由於台北地檢抗告，台灣高等法院1日撤銷交保裁定發回更裁，台北...
京華城案、政治獻金案由於台北地檢抗告，台灣高等法院1日撤銷交保裁定發回更裁，台北地院排定2日下午6時再開庭，李文宗約中午時前往台北地院報到。（記者陳正興／攝影）
威京集團主席沈慶京（前）下午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開羈押庭，他坐著...
威京集團主席沈慶京（前）下午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開羈押庭，他坐著輪椅飛快的被推入台北地院。（記者邱德祥／攝影）
應曉薇（中）上午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開的羈押庭。（記者邱德祥／攝...
應曉薇（中）上午再度來到台北地方法院出庭，等待再度召開的羈押庭。（記者邱德祥／攝影）

柯文哲 高院 口罩

上一則

憲訴法修正 政院提覆議 賴喊人民有複決權 遭疑要拚公投

延伸閱讀

柯文哲辭民眾黨主席由黃國昌代理 交保裁定再度撤銷

柯文哲辭民眾黨主席由黃國昌代理 交保裁定再度撤銷
柯文哲交保高院提7疑點 指台北地院「似嫌速斷」

柯文哲交保高院提7疑點 指台北地院「似嫌速斷」
新聞眼／柯文哲辭黨主席為民眾黨續命 無法阻司法風暴

新聞眼／柯文哲辭黨主席為民眾黨續命 無法阻司法風暴
柯文哲辭黨主席 民眾黨：3000小草湧官網線上入黨

柯文哲辭黨主席 民眾黨：3000小草湧官網線上入黨

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
台北市議員應曉薇。記者蕭雅娟／攝影

辦保才發現應曉薇有2本護照？法院：下周二開庭調查

2024-12-27 09:58

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮

高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州