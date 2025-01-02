柯文哲辭民眾黨主席由黃國昌代理 交保裁定再度撤銷

民眾黨1日舉行擴大中央委員會議，同意黨主席柯文哲（圖）請辭。柯文哲離開時，搖下車窗向支持者揮手致意。（記者胡經周／攝影）

民眾黨 昨天舉行中央委員會，黨主席柯文哲 宣布請辭並獲中央委員同意，另推舉民眾黨立法院黨團總召黃國昌 擔任代理主席。昨天的會議可說是全場大哭，柯文哲會後向支持者喊話，拜託大家不要放棄民眾黨，也希望不要出現退黨潮。

柯文哲請辭民眾黨主席後，由立法院黨團總召黃國昌（圖）代理黨主席。（記者胡經周／攝影）

柯文哲等11人涉京華城等案起訴後移審，柯與威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇和前柯文哲市長辦公室主任李文宗等四人兩度交保，北檢兩度提起抗告，高院昨天認趨吉避凶與脫免罪責是基本人性，指上述四人勾串空間仍大，再度撤銷台北地院的交保裁定發回北院更裁；台北地院最快今天再開羈押庭。

台北地院上周召開羈押庭時，柯文哲表示希望法院給他一點時間辭去黨主席。羈押庭審判長江俊彥說，他審案沒有政治考量，不過柯是否辭黨主席的確是是否羈押的考量，如果後來柯未如庭中所述，仍有可能成為再羈押理由。

民眾黨昨天舉行擴大中央委員會，會議由柯文哲主持，柯文哲在會中宣布請辭，隨後推舉黃國昌擔任代理主席。與會人士透露，柯文哲在會中辭意堅決，儘管在場中央委員全力慰留，甚至有人提出榮譽主席的構想，最後全數皆未被柯文哲採納。中央委員江和樹透露，會中推舉黃國昌擔任代理主席，「15位中央委員，當場有14位同意，只有黃國昌沒有舉手」。

流程包括主席致詞、討論事項、臨時動議，最後進行主席結語，與會成員包括中央緊急應變小組成員、民眾黨中央委員及一級正副主管。柯文哲在會中宣布請辭黨主席，與會中央委員隨後推舉黃國昌擔任代理主席。

柯文哲說，從2014年踏入政壇到現在，很少有機會反省人生，以往都專注於處理眼前問題，沒用宏觀的角度看待事情，「我一直以為努力認真就可以做出好成績」，自己都是以心存善念、量力而為面對世界，而經過這四個月以來的經歷，還是沒有改變這種人生哲學。

柯文哲說，自己已經正式請辭民眾黨主席，不能讓冗長的司法程序模糊焦點、拖累民眾黨的發展，同時也不希望干擾台灣民主政治的發展，畢竟民眾黨還是台灣重要的政治力量；感謝所有中央委員同意他的請辭，同時推派代理主席黃國昌，未來會盡快辦理主席補選。

柯文哲表示，過去有人說「只要阿北不放棄，我們就不會放棄」，其實有時候這句話要倒過來，「只要你們不放棄，阿北就不會放棄」，感謝上蒼給他一個機會，可以停下來讀很多書、檢視自己的人生。「我不是那種圖利、貪汙、會做違法事情的人，但是鬧得風風雨雨，一定還是有需要檢討的地方」。他還表示自己心中並未充滿仇恨，希望大家繼續支持民眾黨，相信正面的力量讓台灣更好。

黃國昌今天將以代理黨主席身分主持民眾黨晨會，昨天面對媒體追問，黃離開黨部時不發一語，隨後透過臉書發文表示，他要向「永遠的阿北」致敬。黃表示，大家都非常不捨，但是也都很清楚，柯文哲沒有拋下民眾黨，「柯文哲還是大家的柯文哲，更是永遠的阿北」。